Владельцев опасных собак предупредили о новых штрафах

Вадим Карасев

Владельцев пород собак, относящихся к потенциально опасным, предупредили о новом штрафе. За выгул питомца без намордника и поводка придется выложить от 3 до 5 тыс. рублей, следует из обновленной редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России.

Сейчас прогулки с такими животными без намордника и не на поводке регламентируются законом "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и административной ответственности за это не предусмотрено. Такие действия запрещены, за исключением случаев, когда собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу на правах собственности.

В соответствии с постановлением правительства России от 29 июля 2019 года потенциально опасными считаются 12 пород собак и их метисы, "обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей". В этом списке акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

Ранее Ruposters писал, что в Госдуме предложили ограничить количество собак и кошек в квартире.