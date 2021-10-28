Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Владельцев опасных собак предупредили о новых штрафах

Владельцев опасных собак предупредили о новых штрафах

Владельцев пород собак, относящихся к потенциально опасным, предупредили о новом штрафе. За выгул питомца без намордника и поводка придется выложить от 3 до 5 тыс. рублей, следует из обновленной редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России.

Сейчас прогулки с такими животными без намордника и не на поводке регламентируются законом "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и административной ответственности за это не предусмотрено. Такие действия запрещены, за исключением случаев, когда собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу на правах собственности.

В соответствии с постановлением правительства России от 29 июля 2019 года потенциально опасными считаются 12 пород собак и их метисы, "обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей". В этом списке акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

Ранее Ruposters писал, что  в Госдуме предложили ограничить количество собак и кошек в квартире.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Минюст хочет ввести скидки на административные штрафы
Минюст хочет ввести скидки на административные штрафы
Для школьников Забайкальского края организован онлайн-проект «АРТмосфера»
Для школьников Забайкальского края организован онлайн-проект
Владельцев опасных собак предупредили о новых штрафах
Владельцев опасных собак предупредили о новых штрафах
Кожа, латекс, цепи: Лурдес Леон, Белла Хадид, Амбер Валетта и другие приняли участие в виртуальном показе Mugler
Кожа, латекс, цепи: Лурдес Леон, Белла Хадид, Амбер Валетта и другие
Лукашенко попросил генпрокурора РФ расследовать геноцид белорусов
Лукашенко попросил генпрокурора РФ расследовать геноцид белорусов
Карта желаний на 2022 год
Карта желаний на 2022 год
35 тысяч школьников и студентов используют возможности профориентации в рамках проектов Ворлдскиллс Россия
35 тысяч школьников и студентов используют возможности профориентации
Наша задача – восстановить в педвузах кафедры астрономии
Наша задача – восстановить в педвузах кафедры астрономии
Анджелина Джоли с детьми посетила афтепати премьеры фильма "Вечные" в Лондоне
Анджелина Джоли с детьми посетила афтепати премьеры фильма
Таро-прогноз на ноябрь 2021 года
Таро-прогноз на ноябрь 2021 года
Шайло Джоли-Питт вышла в свет в перешитом платье своей матери Анджелины Джоли
Шайло Джоли-Питт вышла в свет в перешитом платье своей матери
Проектную школу для учащихся из России и стран СНГ проведет Кружковое движение НТИ
Проектную школу для учащихся из России и стран СНГ проведет Кружковое

Топ на сегодня

Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Нателла Крапивина и другие на премьере фильма "Медея" в Москве
Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Нателла Крапивина и другие на премьере
В «Смене» разработают проект искусственного интеллекта
В «Смене» разработают проект искусственного интеллекта
В США предсказали Европе убыток в $30 млрд за попытку ослабить Россию
В США предсказали Европе убыток в $30 млрд за попытку ослабить Россию
В Грозном начал работу Окружной форум для педагогов
В Грозном начал работу Окружной форум для педагогов
5000 заявок поступили на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа»
5000 заявок поступили на участие во Всероссийском профессиональном

Еще по теме

МВД предложило список опасных пород собак
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
Правительство утвердило список потенциально опасных собак
В Росcии запретили выгуливать без намордника и поводка 12 потенциально опасных пород собак (СПИСОК)