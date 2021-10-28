За производство нелегального алкоголя предложили наказывать как за умышленное убийство

Продукцию с метанолом хотят маркировать яркими предупреждениями о токсичности

19:36 Автор: Дмитрий Литвинов

После очередных массовых отравлений в нескольких регионах продукцией с содержанием метилового спирта производители алкоголя предложили усилить ответственность за его незаконное производство и оборот. Одновременно они выступили за снижение требований к легальным точкам продаж, полагая, что это поможет бороться с контрафактом. Новые способы регулирования рынка спиртного обсуждали 28 октября на совещании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Травиться стали больше

За последнее время в России произошло два резонансных случая массовой гибели людей после употребления суррогатного алкоголя: в Оренбургской области скончались 35 человек, в Свердловской — 24. Количество отравлений метанолом растёт, отметили в Роспотребнадзоре. Представитель ведомства Андрей Гуськов сказал на совещании, что за девять месяцев этого года зафиксировано уже 874 случая отравления, из них 774 смертельных. В 2020 году было 860 летальных исходов.

За пять лет рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию госрегулирования производства и оборота подакцизной продукции предложила около тридцати поправок в законодательство, в том числе в уголовный кодекс и КоАП. Закрыты и ликвидированы 870 подпольных производств, изъято 140 миллионов литров палёного алкоголя, из тени выведено 300 миллиардов доходов, рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. «Сегодня 80 процентов акцизных сборов зачисляется в региональные бюджеты, чтобы регионы были заинтересованы бороться с контрафактом, — сказал он. — Законодатели свою часть работы выполнили. Теперь нам нужно понять, почему не работают внесённые законы и что нужно сделать, чтобы трагедий не происходило».

Наказание не спасает жизни

Большинство отравлений алкоголем связано с употреблением людьми метанола — опасного яда, который не должен попадать в гражданский оборот. Его использование в бытовой химии запрещено. «В стеклоомывающих жидкостях могут оставаться лишь следы метанола, то есть не более 0,05 процента, — объяснил Андрей Гуськов. — На деле при нелегальном производстве он может составлять 60—

+70 процентов. И при использовании такой жидкости в салоне автомобиля повышается концентрация паров, что может привести к ингаляционному отравлению».





При этом, по словам начальника управления «Т» МВД Олега Кима, если в результате никто не умер, назначается «ничтожное наказание». Представитель силового ведомства поддержал введение жёстких мер. В их числе, по словам замдиректора департамента регулирования алкогольного рынка Минфина Александра Коробутова, яркая маркировка упаковки продукции, содержащей метанол, «очевидные обозначения, что это яд». Кроме того, в ведомстве предложили создать государственную инфосистему отслеживания метилового спирта от производителя до потребителя. На этапе производства такой спирт может быть специально окрашен или денатурирован, чтобы его легко можно было отличить от этилового.

Коробутов также высказался за усиление уголовной ответственности по статье за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. «Здесь, мы считаем, должна быть уголовная ответственность, соразмерная с умышленным причинением смерти, так как умысел на незаконное производство продукции очевиден», — сказал он.

Контрафакт ушёл, самогон вернулся

В Совете Федерации эти предложения поддержали. Сергей Рябухин призвал не откладывать в долгий ящик изменения в законодательстве о контроле оборота метанола.

Лицензия может подешеветь

Рынок контрафакта процветает в том числе из-за того, что легальный алкоголь доступен не всем желающим его купить. Такое мнение высказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Он напомнил, что лицензия на продажу спиртного стоит 65 тысяч рублей, получить её могут только юрлица, а площадь торгового помещения или кафе должна быть не меньше 50 квадратных метров или 25 — в сельской местности.

«Из-за действующих правил 250 тысяч магазинов не могут получить лицензию, — констатировал Косарев. — А чем индивидуальный предприниматель хуже юрлица? Почему мы не можем обеспечить потребителей легальным алкоголем, который контролируется государством?»





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Упростить правила получения лицензии на алкоголь согласны в Минпромторге. По мнению замдиректора департамента развития внутренней торговли Сергея Лобанова, сделать это можно для заведений общепита и розничной торговли. Что касается цены, то её можно снизить втрое — до 20 тысяч рублей, а для торговли на селе применять коэффициент 0,25. Нормативы площади торгового помещения для сельмагов также можно пересмотреть, добавил Лобанов. Всё это, по его мнению, позволит торговцам работать легально и не нарушать закон.

В России установлен один из самых высоких в Европе акцизов на алкоголь, отметил Игорь Косарев, причём его размер постоянно растёт. По его мнению, это работает на увеличение нелегального оборота. Президент Союза производителей алкогольной продукции предложил сделать стабильной ставку акциза, отметив, что траты на спиртное в России составляют 1,7 процента от доходов населения. В Австрии — 0,8 процента, в Германии — 1,2 процента.

За гармонизацию акцизной политики выступил и сенатор Сергей Рябухин. Он отметил, что это поможет бороться с импортным контрафактом.

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