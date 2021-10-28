Заявление о регистрации недвижимости можно будет подать через нотариуса
Тема: Постановления правительства
02:07 Автор: Мария Соколова
В России уточнили порядок государственной регистрации недвижимости. Такие законодательные нормы вступают в силу 28 октября.
Речь идёт об отдельных изменениях в закон «О государственной регистрации недвижимости».
В частности скорректированы сведения об объектах, которые вносят в кадастр недвижимости. Также установлена возможность передачи в регистрационный орган заявления о государственной регистрации прав собственности и прилагаемых к нему документов через нотариуса.
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Согласно законодательству, если гражданин оформляет сделку с квартирой через нотариуса, то регистрация для него бесплатна. Нотариус направит документы в Росреестр в электронной форме.
Сейчас все нотариусы работают в формате «одного окна». Они заранее самостоятельно собирают все необходимые сведения и приглашают к себе стороны сделки только для проверки и непосредственного подписания договора.
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