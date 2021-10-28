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Заявление о регистрации недвижимости можно будет подать через нотариуса

Заявление о регистрации недвижимости можно будет подать через нотариуса

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Мария Соколова



В России уточнили порядок государственной регистрации недвижимости. Такие законодательные нормы вступают в силу 28 октября.

Речь идёт об отдельных изменениях в закон «О государственной регистрации недвижимости».

В частности скорректированы сведения об объектах, которые вносят в кадастр недвижимости. Также установлена возможность передачи в регистрационный орган заявления о государственной регистрации прав собственности и прилагаемых к нему документов через нотариуса.


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Согласно законодательству, если гражданин оформляет сделку с квартирой через нотариуса, то регистрация для него бесплатна. Нотариус направит документы в Росреестр в электронной форме.

Сейчас все нотариусы работают в формате «одного окна». Они заранее самостоятельно собирают все необходимые сведения и приглашают к себе стороны сделки только для проверки и непосредственного подписания договора.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#недвижимость


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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