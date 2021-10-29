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Алтайский педуниверситет будет заниматься обучением вожатых

Алтайский педуниверситет будет заниматься обучением вожатых

В Алтайском государственном педагогическом университете стартует программа по обучению вожатых.  Об этом сообщает пресс-служба вуза.

АлтГПУ вошел в число победителей конкурсного отбора на предоставление грантов по бесплатному обучению участников студенческих отрядов специальности вожатого.

Программа стартует 1 ноября,  она рассчитана на 144 часа. 25 декабря участники получат документы о прохождении этой программы.

Грант будет реализован в партнерстве с Алтайским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и Алтайским краевым штабом студенческих отрядов.

«Программа профобучения по должности «вожатый», представленная преподавателями нашего вуза на конкурс, кадровый потенциал и материально-техническая база педуниверситета соответствуют требованиям технического задания конкурсного отбора – в этом залог нашего успеха», – уверена ректор Алтайского педагогического университета Ирина Лазаренко.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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