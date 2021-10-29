Артековцы внесли предложения в Программу Всероссийского форума школьного самоуправления – 2022

В Международном детском центре «Артек» завершилась Стратегическая сессия по школьному самоуправлению. В ней приняли участие 600 ребят – победителей конкурсов Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Мероприятие прошло при поддержке Минпросвещения России.

Участники Стратегической сессии разработали проекты документов школьного самоуправления, которые будут отправлены на рассмотрение в Министерство просвещения и учтены при формировании повестки на 2022 год, а сами школьники примут непосредственное участие в реализации своих предложений в регионах.

Они предложили формат отбора делегатов Всероссийского форума школьного управления: школьников, педагогов и родителей. Также будет сформирован Детский оргкомитет форума.

Участники мероприятия обсудили вопросы развития школьного самоуправления, приняли три документа: универсальную модель школьного самоуправления, Манифест и предложения в программу Всероссийского форума школьного самоуправления – 2022.

Результаты своей работы они представили на пленарном заседании Стратегической сессии по школьному самоуправлению. Кроме того, на заседании обсуждались идеи развития проектов Российского движения школьников, в том числе Всероссийской киберспортивной школьной лиги, Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы», Всероссийского проекта «Классные встречи», Всероссийского проекта «РДШ – Территория самоуправления».