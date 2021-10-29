Астраханские законодатели предлагают внести изменения в Закон «О противодействии коррупции»

22 октября под председательством главы Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова состоялась юбилейная, XXXV Конференция Южно-­Российской Парламентской Ассоциации.

Астраханскую делегацию возглавил спикер регионального парламента Игорь Мартынов. В повестку дня астраханцы внесли несколько проектов обращений к федеральным органам власти и одну законодательную инициативу.

Законодательной инициативой предлагается внести изменения в Федеральный закон «О противодействии коррупции». В нём, считают астраханские парламентарии, должно быть отражено, что лица, замещающие должности руководителей государственных или муниципальных учреждений, не вправе быть учредителями и участниками иного юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, вести предпринимательскую деятельность. Они смогут заниматься преподавательской, научной и иной творческой работой. Принятие такого закона будет способствовать добросовестному исполнению полномочий, не позволит руководителям действовать в интересах других лиц и исключит вероятность возникновения конфликта интересов.

Одно из обращений касается использования водных ресурсов садоводческими некоммерческими товариществами (СНТ). Сейчас, чтобы брать воду для полива из рек, СНТ необходимо заключить договор водопользования, который составляется на основании ряда исследований. Речь идёт об оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания. Стоимость подготовки материалов по этому вопросу составляет около 500 тысяч рублей. Предлагается упростить порядок приобретения права пользования поверхностными водными объектами для СНТ и исключить из него подготовку дорогостоящих документов для заключения договора водопользования.

Также парламентарии ЮФО поддержали обращение астраханцев об установлении права на досрочную страховую пенсию медицинским работникам учреждений образования. Такое право есть у медработников медучреждений, у учителей в школах. А те, кто работает в медпунктах школ и детских садов, права на досрочную пенсию не имеют. По мнению председателя комитета Думы Астраханской области по социальной политике Инны ­Ирдеевой, принятие изменений в Закон «О страховых пенсиях» будет способствовать установлению социальной справедливости и сохранению кадрового потенциала медработников учреждений образования.

Лидия Калугина

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