Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Большинство выпускников, сдавших демоэкзамен по стандартам Ворлдскиллс, успешно трудоустроены

Большинство выпускников, сдавших демоэкзамен по стандартам Ворлдскиллс, успешно трудоустроены

Большинство выпускников, сдавших демоэкзамен по стандартам Ворлдскиллс, успешно трудоустроены

По итогам аналитического исследования, проведенного Агентством Ворлдскиллс Россия в 31 регионе среди выпускников системы среднего профессионального образования, результаты успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс выше, чем у тех, кто не подтверждал свои компетенции.

Об этом в ходе деловой программы VIII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021 заявил заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Олег Базер.

Он уточнил, что 61% таких студентов успешно трудоустраивается, что превышает среднероссийский уровень – 55%.

«Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс на сегодняшний день является единственной в России по-настоящему независимой системой оценки квалификации и уровня подготовки студентов среднего профессионального образования, а также студентов вузов и обучающихся по различным программам, разработанным на основе стандартов Ворлдскиллс. Очень важно, что сейчас мы имеем возможность в процессе формирования комплектов оценочной документации учитывать запрос работодателя как по специальностям в целом, так и под конкретные требования отдельных предприятий», – подчеркнул Олег Базер.

Демонстрационный экзамен реализуется с 2017 года. К 2021 году в проекте участвуют все 85 субъектов Российской Федерации.

Демоэкзамен охватывает свыше 200 компетенций, и более 5 тыс. площадок по всей стране аккредитовано для его проведения. За эти годы через демонстрационный экзамен прошли около 325 тыс. участников, а за соблюдением процедуры и нормативов проведения экзамена следили около 85 тыс. экспертов.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta. В сети отреагировали мемами
Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta. В сети отреагировали
Четыре мастерские по нацпроекту «Образование» открылись в Уфе
Четыре мастерские по нацпроекту «Образование» открылись в Уфе
Большинство выпускников, сдавших демоэкзамен по стандартам Ворлдскиллс, успешно трудоустроены
Большинство выпускников, сдавших демоэкзамен по стандартам
США переложили вопрос вооружения Украины на союзников
США переложили вопрос вооружения Украины на союзников
Алтайский педуниверситет будет заниматься обучением вожатых
Алтайский педуниверситет будет заниматься обучением вожатых
Вологодские школьники принимают участие в проекте «Билет в будущее»
Вологодские школьники принимают участие в проекте «Билет в будущее»
Кировский школьник получил медаль «За проявленное мужество»
Кировский школьник получил медаль «За проявленное мужество»
Телеграм: Анастасия Решетова встречается с внуком первого президента Казахстана Нурали Алиевым
Телеграм: Анастасия Решетова встречается с внуком первого президента
Пункты экспресс-тестирования на COVID-19 открылись на станциях метро Москвы
Пункты экспресс-тестирования на COVID-19 открылись на станциях метро
На уроке «Большая семья – Россия!» школьники узнали о ценностях народов нашей страны
На уроке «Большая семья – Россия!» школьники узнали о ценностях
Сергей Кравцов: «Нужно сформировать систему обучения команд школ»
Сергей Кравцов: «Нужно сформировать систему обучения команд школ»
В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2021»
В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная

Топ на сегодня

Ксения Собчак, Саша Савельева, Екатерина Вуличенко и другие на открытии бутика в Москве
Ксения Собчак, Саша Савельева, Екатерина Вуличенко и другие на
Винер обвинила возглавлявшую судей россиянку в занижении оценок Авериной
Винер обвинила возглавлявшую судей россиянку в занижении оценок
Для педагогов Камчатского края проходят курсы по организационно-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ
Для педагогов Камчатского края проходят курсы по
Путин отметил значение экономического форума в Вероне
Путин отметил значение экономического форума в Вероне
Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Еще по теме

На Камчатке подведены итоги демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Минпросвещения России уделяет большое внимание развитию демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
В Магаданской области почти 20% выпускников организаций СПО сдали демонстрационный экзамен
Юниорское движение Ворлдскиллс объединяет ребят из разных регионов