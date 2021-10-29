Большинство выпускников, сдавших демоэкзамен по стандартам Ворлдскиллс, успешно трудоустроены

По итогам аналитического исследования, проведенного Агентством Ворлдскиллс Россия в 31 регионе среди выпускников системы среднего профессионального образования, результаты успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс выше, чем у тех, кто не подтверждал свои компетенции.

Об этом в ходе деловой программы VIII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021 заявил заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Олег Базер.

Он уточнил, что 61% таких студентов успешно трудоустраивается, что превышает среднероссийский уровень – 55%.

«Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс на сегодняшний день является единственной в России по-настоящему независимой системой оценки квалификации и уровня подготовки студентов среднего профессионального образования, а также студентов вузов и обучающихся по различным программам, разработанным на основе стандартов Ворлдскиллс. Очень важно, что сейчас мы имеем возможность в процессе формирования комплектов оценочной документации учитывать запрос работодателя как по специальностям в целом, так и под конкретные требования отдельных предприятий», – подчеркнул Олег Базер.

Демонстрационный экзамен реализуется с 2017 года. К 2021 году в проекте участвуют все 85 субъектов Российской Федерации.

Демоэкзамен охватывает свыше 200 компетенций, и более 5 тыс. площадок по всей стране аккредитовано для его проведения. За эти годы через демонстрационный экзамен прошли около 325 тыс. участников, а за соблюдением процедуры и нормативов проведения экзамена следили около 85 тыс. экспертов.