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Четыре мастерские по нацпроекту «Образование» открылись в Уфе

Четыре мастерские по нацпроекту «Образование» открылись в Уфе

Четыре оборудованные мастерские по приоритетным для Республики Башкортостан группам компетенций в сфере «Промышленные и инженерные технологии» по специальностям «электроника», «инженерный дизайн CAD», «токарные работы на станках с ЧПУ» и «реверсивный инжиниринг» открыты в Уфе 29 октября. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Башкортостан.

Модернизации среднего профессионального образования в республике проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». В соответствии с данным проектом обновляется инфраструктура колледжей, к 2024 году в стране откроются 5000 мастерских, оборудованных по современным стандартам, включая стандарты Ворлдскиллс. 

Перечень закупаемого учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, программного и методического обеспечения для образовательного процесса соответствует требованиям инфраструктурных листов Ворлдскиллс по каждой компетенции.

# Общество
По материалам: edu.ru

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