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Даша Жукова снялась для глянца и рассказала о своей любви к искусству

Даша Жукова снялась для глянца и рассказала о своей любви к искусству

40-летняя Даша Жукова поделилась новым фото в своем инстаграме. Снимок был сделан в процессе интервью основательницы Музея современного искусства "Гараж" для нового номера американского журнала ARTnews. Обложка этого издания с Дашей вышла еще в начале месяца, а на днях материал из нового выпуска был размещен онлайн.

Изюминкой моего участия в новом выпуске ARTnews стала возможность позировать для моего талантливого друга, фотографа Тео Веннера,

— подписала новый снимок Даша, на котором она позирует на диване в уютной гостиной.


Даша Жукова

В свежем номере журнала был опубликован список 200 топ-коллекционеров 2021 года, в который также вошла и Жукова. В беседе с редакторами издания Даша вспомнила, как 13 лет назад основала "Гараж", и рассказала о своей любви к искусству.

Первое время я не хотела покидать "Гараж". Я доделывала все дела, но сразу же придумывала себе новые, чтобы еще на какое-то время остаться в музее. Я чувствовала близость к искусству и к этой неотразимой энергии,

— рассказала Даша о начале работы над "Гаражом".


Поведала Жукова и о своем новом проекте — девелоперской компании Ray, специализирующейся на создании жилых пространств, в которых интегрируются культура и искусство. Эту идею Даша вынашивала около трех лет и при создании нового бизнеса вдохновлялась своим же опытом с "Гаражом".


Ставрос Ниархос и Даша Жукова

Бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича успевает заниматься не только бизнесом, но и уделяет много времени своей семье. В марте этого года Даша и ее нынешний супруг, 36-летний Ставрос Ниархос, стали родителями: у них родился сын Филип. Для сына греческого миллиардера этот ребенок стал первым, а у Даши уже есть 11-летний сын Аарон и восьмилетняя дочь Лея от предыдущего брака с Романом Абрамовичем. Жукова довольно быстро вернулась к светской жизни после третьих родов: так, недавно они вместе с Ниархосом впервые после рождения сына появились на публике. Выход пары в свет случился на Met Gala.


Ставрос Ниархос и Даша Жукова


Даша Жукова с сыном Филипом
Яна Марковская
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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