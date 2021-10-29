Депутат Разворотнева встретилась с активистами проекта #МыВместе

Вадим Карасев

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева встретилась с волонтерами акции взаимопомощи #МыВместе. Мероприятие проходило в ресурсном центре Мосволонтер.

"Сегодня в ресурсном центре Мосволонтер встретилась с ребятами, которые решили помочь людям в рамках акции #МыВместе Волонтеров - и молодых, и постарше, с каждым годом становиться все больше. И это прекрасно! Ведь нормально развиваться может только то общество, где развита взаимовыручка, стремление поддержать ближнего своего‼️ В отличие от 2020 года в полной изоляции в Москве находится сравнительно немного людей", - написала Разворотнева в своем Instagram.

Она поблагодарила участников акции за помощь пожилым людям, которые ну умеют пользоваться компьютером и сообщила, что лично присоединится к команде волонтеров.

"Да и доставка лекарств, продуктов в столице хорошо развита. Однако до сих пор существуют те, кто не "дружит" с компьютером, не доверяет курьерам. Как правило, это люди старшего поколения. И помощь в доставке продуктов и лекарств можно организовывать силами волонтеров не только в пандемию. Тем более что многие наши пенсионеры, получающие "повышенную" пенсию, сегодня вынуждены платить за услуги соцработников. Очень странная норма федерального закона, которую нужно менять❗️ В колл-центре, принимающем заявки, получила "направление" на доставку продуктов и лекарств. Вместе с ребятами поработаю волонтером", - заключила она.

