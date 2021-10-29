Дочь Пола Уокера Мидоу и ее муж Луи Торнтон-Аллан впервые замечены на публике после свадьбы

Вадим Карасев

В минувшие выходные стало известно, что дочь погибшего голливудского актера Пола Уокера Мидоу вышла замуж. Супругом 22-летней модели стал начинающий актер Луи Торнтон-Аллан, который сделал ей предложение в августе.

В среду пара впервые после свадьбы появилась на публике — новоиспеченные супруги прогуливались по Нью-Йорку.









Свадьбу пара сыграла в Доминиканской Республике еще в начале месяца. Торжество было скромным и приватным. На празднике присутствовали только близкие влюбленных, да и то не все — родные жениха не смогли прилететь из-за коронавирусных ограничений на поездки.

К алтарю Мидоу отвел близкий друг ее отца, известный актер Вин Дизель, который является ее крестным отцом. С Мидоу он поддерживает теплые отношения и очень ее любит.

Видеть ее рядом с моими детьми — одна из самых прекрасных вещей,

— отмечал он.





Вин Дизель и Мидоу Уокер

Мидоу Уокер успешно строит карьеру в фэшн-индустрии, а ее муж учится актерскому мастерству в престижной школе Stella Adler в Нью-Йорке. Пока он не успел отметиться громкими ролями в кино, но недавно снялся в клипе Blu DeTiger's на песню Vintage.

Как и когда пара познакомилась, неизвестно. Свой роман они рассекретили этим летом.





Мариана Панкина