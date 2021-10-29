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Евросоюз отказался помогать Молдавии в закупках российского газа

Евросоюз отказался помогать Молдавии в закупках российского газа

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации "ЕС — Молдавия" заявил, что Брюссель не может помочь Молдавии с закупками газа в России.

Европа и так согласилась выделить 60 млн евро, чтобы помочь этой стране, и если бы газовая проблема решалась за такие деньги, "это была бы не проблема", заметил Боррель.

Эти деньги позволят правительству Молдавии поддержать наиболее уязвимые группы населения в условиях энергетического кризиса и приближающейся зимы.

Что же касается разницы, которая образовалась между нынешней стоимостью газа и ценой, предложенной "Газпромом", то ЕС не может компенсировать ее. Политик подчеркнул, что в Брюсселе будут искать "другие формы поддержки".

Ранее стало известно, что Молдавия впервые в новейшей истории начала покупать газ не у России. Перед этим безрезультатно закончились российско-молдавские переговоры о заключении нового долгосрочного контракта на поставки газа. Москва готова предоставить топливо по рыночной цене с 25-процентной скидкой с условием возврата долга в размере $700 млн. Кишинев требовал скидки 50% и настаивал на исключении темы долга из переговоров. В стране уже ввели режим ЧП из-за дефицита газа. Временное соглашение Кишинева с "Газпромом" истекает 1 ноября. Соседей готовы выручить Румыния и Украина, но на особых условиях.

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По материалам: uposters.ru

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