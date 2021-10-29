"Газпром" в текущем году покроет около трети прироста потребления газа в мире

Вадим Карасев

"Газпром" основательно нарастил добычу газа в 2021 году, и это позволит покрыть около трети прироста потребления этого сырья в мире. Увеличение производства топлива произошло на фоне высокого спроса, сообщили представители компании.

За девять с половиной месяцев текущего года холдинг стал добывать на 56,7 млрд кубических метров (на 16,6%) больше газа по сравнению с прошлым годом.

"За счет увеличения объемов добычи газа "Газпрома" в 2021 году может быть покрыто около трети прироста потребления газа в мире. Таким образом, компания не только обеспечивает надежность работы российского ТЭК, но и вносит существенный вклад в развитие мирового энергетического рынка", — говорится в сообщении "Газпрома".

По предварительным оценкам экспертов, потребление голубого топлива в мире в 2021 году вырастет на 150 млрд кубических метров и составит 4,2 трлн. Сейчас повышение спроса больше всего заметно на ключевых рынках компании — в России, Китае и Европе.

Ранее Ruposters писал, что Польша попросила РФ снизить цены на газ в связи с тяжелой ситуацией на европейском рынке энергоносителей.