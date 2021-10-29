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Голикова: ситуация с коронавирусом ухудшилась в 13 регионах

Голикова: ситуация с коронавирусом ухудшилась в 13 регионах

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


13:50  Автор: Александра Гуляева



Правительство беспокоит, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие россияне планировали туристические поездки в другие регионы. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводит портал стопкоронавирус.рф.

По словам Голиковой, за неделю эпидемиологическая ситуация с коронавирусом ухудшилась в 13 регионах.

В России не планируют запрещать путешествия в период нерабочих дней


Отрицательная динамика наблюдается во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, в Кабардино-Балкарии, Алтае, Бурятии, Дагестане, Марий-Эл, Северной Осетии и в Приморском крае.

«Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения», — сказала вице-премьер.

В России за сутки от коронавируса умерли 1163 человека


Цветовая (тепловая) индикация карты на портале стопкоронавирус.рф обусловлена пятью критериями, установленными специалистами Роспотребнадзора и Минздрава России: заболеваемость, охват тестированием, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с коронавирусом.

Красным цветом обозначаются регионы, где более 150 выявленных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием.


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Зелёным цветом отмечаются регионы, где уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с коронавирусом.

Сообщается, что на данный момент на карте нет ни одного региона, который обозначался бы зелёным цветом.

В пятницу стало известно, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 1163 смерти от коронавируса — это новый максимум за время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне — тогда умерли 1159 человек. За весь период пандемии зафиксировано 236 220 летальных исходов.



#в регионах #коронавирус #здоровье

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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