Голикова: ситуация с коронавирусом ухудшилась в 13 регионах
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
13:50 Автор: Александра Гуляева
Правительство беспокоит, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие россияне планировали туристические поездки в другие регионы. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводит портал стопкоронавирус.рф.
По словам Голиковой, за неделю эпидемиологическая ситуация с коронавирусом ухудшилась в 13 регионах.
В России не планируют запрещать путешествия в период нерабочих дней
Отрицательная динамика наблюдается во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, в Кабардино-Балкарии, Алтае, Бурятии, Дагестане, Марий-Эл, Северной Осетии и в Приморском крае.
«Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения», — сказала вице-премьер.
В России за сутки от коронавируса умерли 1163 человека
Цветовая (тепловая) индикация карты на портале стопкоронавирус.рф обусловлена пятью критериями, установленными специалистами Роспотребнадзора и Минздрава России: заболеваемость, охват тестированием, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с коронавирусом.
Красным цветом обозначаются регионы, где более 150 выявленных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием.
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Зелёным цветом отмечаются регионы, где уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с коронавирусом.
Сообщается, что на данный момент на карте нет ни одного региона, который обозначался бы зелёным цветом.
В пятницу стало известно, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 1163 смерти от коронавируса — это новый максимум за время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне — тогда умерли 1159 человек. За весь период пандемии зафиксировано 236 220 летальных исходов.
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