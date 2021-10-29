Госдеп США обвинил Россию в бездействии по энергокризису в Европе

Вадим Карасев

Представитель Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала своими действиями энергокризис в Европе, но и не предприняла никаких шагов по его смягчению. По его мнению, текущая ситуация сложилась вследствие различных факторов, которые никто не мог проконтролировать.

"Давайте говорить прямо: Россия не спровоцировала газовый кризис в Европе. Он случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать", - сказал Хохштейн, подчеркнув, что Москва не приняла мер, которые могли смягчить кризис.

США приветствуют решение России расширить поставки газа в Европу, но хотели бы, чтобы это произошло раньше, добавил он. Также представитель Госдепа отметил, что ЕС необходимо сокращать потребление российского топлива.

Я был рад, когда услышал слова президента России Владимира Путина о том, что 8 ноября они смогут наполнять хранилища в Европе, мне просто хотелось бы, чтобы это произошло 8 октября. Россия должна продолжать быть крупным поставщиком в Европу, но должна быть диверсификация, должна быть трансформация, чтобы уйти от зависимости от природного газа.

Ранее Ruposters писал, что Госдеп потребовал от российской стороны экспорта газа в Европу сверх контрактных обязательств.