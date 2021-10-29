Госдеп США обвинил Россию в бездействии по энергокризису в Европе
Представитель Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала своими действиями энергокризис в Европе, но и не предприняла никаких шагов по его смягчению. По его мнению, текущая ситуация сложилась вследствие различных факторов, которые никто не мог проконтролировать.
"Давайте говорить прямо: Россия не спровоцировала газовый кризис в Европе. Он случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать", - сказал Хохштейн, подчеркнув, что Москва не приняла мер, которые могли смягчить кризис.
США приветствуют решение России расширить поставки газа в Европу, но хотели бы, чтобы это произошло раньше, добавил он. Также представитель Госдепа отметил, что ЕС необходимо сокращать потребление российского топлива.
Ранее Ruposters писал, что Госдеп потребовал от российской стороны экспорта газа в Европу сверх контрактных обязательств.