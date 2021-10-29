Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ирина Шейк и другие на звездной вечеринке в Лондоне

Ирина Шейк и другие на звездной вечеринке в Лондоне

Вчера в Лондоне состоялась очередная светская вечеринка. Главред британского Vogue Эдвард Эннинфул совместно с брендом Self-Portrait Party собрал своих звездных друзей и коллег на гламурном вечере. Вечеринку посетили Ирина Шейк с актрисой, моделью и близкой подругой Надеждой Савковой, Риккардо Тиши, дочь Кейт Мосс Лила и многие другие.

Для светского выхода Ирина выбрала черное вечернее платье по фигуре, которое дополнила изящными босоножками в тон. Волосы Шейк собрала в гладкий низкий пучок, а в макияже сделала акцент на губах, подобрав бордово-коричневый оттенок помады.


Ирина Шейк

Весь вечер звезды танцевали под зажигательные диджей-сеты, много общались и не отказывали себе в алкоголе. Кстати, ради этой вечеринки Ирина специально всего на сутки прилетела в Лондон из Нью-Йорка, оставив четырехлетнюю дочь Лею с ее отцом Брэдли Купером.

В Лондон ради 24 часов с любимой семьей,

— рассказала о короткой поездке Ирина в своем инстаграме.



 


Сейчас Ирина уже наверняка вернулась домой, чтобы отметить Хэллоуин в Нью-Йорке. Этот праздник модель по традиции проводит вместе с Леей. В этот день Ирина вместе с дочерью наряжается в яркие праздничные костюмы, а также сопровождает малышку в традиционных походах за сладостями по соседям.



 



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Ирина Шейк и другие на звездной вечеринке в Лондоне
Ирина Шейк и другие на звездной вечеринке в Лондоне
Госдеп США обвинил Россию в бездействии по энергокризису в Европе
Госдеп США обвинил Россию в бездействии по энергокризису в Европе
Артековцы внесли предложения в Программу Всероссийского форума школьного самоуправления – 2022
Артековцы внесли предложения в Программу Всероссийского форума
Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta. В сети отреагировали мемами
Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta. В сети отреагировали
Четыре мастерские по нацпроекту «Образование» открылись в Уфе
Четыре мастерские по нацпроекту «Образование» открылись в Уфе
Большинство выпускников, сдавших демоэкзамен по стандартам Ворлдскиллс, успешно трудоустроены
Большинство выпускников, сдавших демоэкзамен по стандартам
США переложили вопрос вооружения Украины на союзников
США переложили вопрос вооружения Украины на союзников
Алтайский педуниверситет будет заниматься обучением вожатых
Алтайский педуниверситет будет заниматься обучением вожатых
Вологодские школьники принимают участие в проекте «Билет в будущее»
Вологодские школьники принимают участие в проекте «Билет в будущее»
Кировский школьник получил медаль «За проявленное мужество»
Кировский школьник получил медаль «За проявленное мужество»
Телеграм: Анастасия Решетова встречается с внуком первого президента Казахстана Нурали Алиевым
Телеграм: Анастасия Решетова встречается с внуком первого президента
Пункты экспресс-тестирования на COVID-19 открылись на станциях метро Москвы
Пункты экспресс-тестирования на COVID-19 открылись на станциях метро

Топ на сегодня

Ксения Собчак, Саша Савельева, Екатерина Вуличенко и другие на открытии бутика в Москве
Ксения Собчак, Саша Савельева, Екатерина Вуличенко и другие на
Для педагогов Камчатского края проходят курсы по организационно-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ
Для педагогов Камчатского края проходят курсы по
Путин отметил значение экономического форума в Вероне
Путин отметил значение экономического форума в Вероне
Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Верховный суд отклонил апелляцию Брэда Питта по делу об опеке над их с Анджелиной Джоли детьми
Верховный суд отклонил апелляцию Брэда Питта по делу об опеке над их

Еще по теме

Ирина Шейк зажгла на вечеринке после показа Burberry: видео
Идеальное утро: Ирина Шейк и Брэдли Купер приехали в свой дом в пригороде Лос-Анджелеса
Ирина Шейк после рождения дочери дала первое откровенное интервью
Ирина Шейк на праздновании 20-летия Intimissimi в Мадриде