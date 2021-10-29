Ирина Шейк и другие на звездной вечеринке в Лондоне

Вадим Карасев

Вчера в Лондоне состоялась очередная светская вечеринка. Главред британского Vogue Эдвард Эннинфул совместно с брендом Self-Portrait Party собрал своих звездных друзей и коллег на гламурном вечере. Вечеринку посетили Ирина Шейк с актрисой, моделью и близкой подругой Надеждой Савковой, Риккардо Тиши, дочь Кейт Мосс Лила и многие другие.

Для светского выхода Ирина выбрала черное вечернее платье по фигуре, которое дополнила изящными босоножками в тон. Волосы Шейк собрала в гладкий низкий пучок, а в макияже сделала акцент на губах, подобрав бордово-коричневый оттенок помады.





Ирина Шейк

Весь вечер звезды танцевали под зажигательные диджей-сеты, много общались и не отказывали себе в алкоголе. Кстати, ради этой вечеринки Ирина специально всего на сутки прилетела в Лондон из Нью-Йорка, оставив четырехлетнюю дочь Лею с ее отцом Брэдли Купером.

В Лондон ради 24 часов с любимой семьей,

— рассказала о короткой поездке Ирина в своем инстаграме.





Сейчас Ирина уже наверняка вернулась домой, чтобы отметить Хэллоуин в Нью-Йорке. Этот праздник модель по традиции проводит вместе с Леей. В этот день Ирина вместе с дочерью наряжается в яркие праздничные костюмы, а также сопровождает малышку в традиционных походах за сладостями по соседям.





Яна Марковская