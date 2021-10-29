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Экс-бойфренду Джиджи Хадид Зейну Малику предъявлено обвинение в домашнем насилии, он признал вину: подробности

Экс-бойфренду Джиджи Хадид Зейну Малику предъявлено обвинение в домашнем насилии, он признал вину: подробности

Вчера широкой общественности стало известно о скандале в семье 26-летней Джиджи Хадид и 28-летнего Зейна Малика. Влюбленные расстались, после того как мать модели Иоланда обвинила певца в домашнем насилии.

Сегодня издание TMZ поделилось новыми подробностями этого скандала. По его информации, Малику были предъявлены обвинения в четырех уголовных преступлениях, связанных с насилием. В официальном документе сказано, что Малик признал себя виновным, однако в суде пояснили, что Зейн "не стал оспаривать" обвинения. Кто именно выдвинул обвинения, не уточняется, но, очевидно, это Иоланда Хадид, с которой у Зейна и случился конфликт.


Зейн Малик и Джиджи Хадид

Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, 29 сентября Малик находился в их с Джиджи доме в Пенсильвании, и тогда он сильно поссорился с мамой своей возлюбленной, которая приехала их навестить. Якобы он назвал Иоланду "чертовой голландской шлюхой" и приказал ей держаться подальше от его дочери. Затем он якобы засунул Иоланду в шкаф для одежды. Зейн физический контакт с матерью возлюбленной отрицает. Также сообщается, что он пытался подраться с охранником Иоланды.


Иоланда Хадид с дочерьми Джиджи и Беллой и сыном Анваром

Кроме того, Малик был обвинен в харассменте по отношению к Джиджи. В документах говорится, что он кричал на нее, оскорбляя ее мать.

Защищай своего партнера от своей чертовой матери в моем доме,

— приводит слова Малика TMZ.

По информации издания, в это время модель находилась в Париже, поэтому их разговор происходил по телефону.


Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочерью Хай

Оспаривать обвинения Малик не стал и был оштрафован (на какую сумму, не уточняется). Ему также предстоит отбыть 90-дневный испытательный срок по каждому пункту обвинения, что в общей сложности составляет 360 дней. Помимо этого, он должен будет пройти курс по управлению гневом и программу по борьбе с насилием в семье. Ему запрещено контактировать с Иоландой и ее охранником. Если Зейн будет выполнять все предписания, то через шесть месяцев судья может прекратить его испытательный срок.

Представитель Джиджи Хадид, комментируя расставание пары, попросил от ее имени приватности. Бывшие влюбленные вместе воспитывают годовалую дочь Хай.


Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочерью Хай
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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