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Кайя Гербер, Вера Ванг, Коко Роша и другие на благотворительном вечере в Нью-Йорке

Кайя Гербер, Вера Ванг, Коко Роша и другие на благотворительном вечере в Нью-Йорке

Вчера в Нью-Йорке состоялся благотворительный вечер по случаю 30-летия DKMS — организации, которая борется с раком крови. Гостями мероприятия стали Кайя Гербер, Коко Роша, Вера Ванг и другие.

Специально для мероприятия Кайя прилетела из Лос-Анджелеса. Ее самолет приземлился всего за несколько часов до начала гала-вечера, и она даже успела поужинать вместе со своим отцом Рэнди Гербером, который, судя по всему, составил ей компанию в поездке.

На публике 20-летняя Кайя появилась в длинном черном платье Marc Jacobs на бретельках, расшитом стразами. Модель пришла на вечер без своего бойфренда Джейкоба Элорди, с которым они дебютировали в качестве пары на красной дорожке в прошлом месяце. Влюбленные свои отношения напоказ не выставляют и стараются лишний раз не появляться на публике вместе.


Кайя Гербер


33-летняя коллега Кайи Коко Роша тоже отдала предпочтение черному наряду. Она была одета в эффектное платье Christian Siriano со шлейфом и рукавами из тюлевой ткани. А самый смелый образ получился, пожалуй, у 72-летней Веры Ванг: атласные короткие шорты, топ и розовое прозрачное платье. Образ она дополнила ботильонами на каблуках.


Вера Ванг


Коко Роша



Джейми Кинг


Ники Тейлор
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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