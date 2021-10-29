Каким Знакам восточного гороскопа повезет в 2022 году

Вадим Карасев

Восточный гороскоп набирает популярность. Все больше людей хочет знать, кому повезет в 2022 году. Эксперты дали свой прогноз на эту тему, так что теперь вы сможете проверить список самых удачливых людей.

Для начала советуем ознакомиться с тем, каким может стать год Водного Тигра. Данное животное в восточном гороскопе является одним из самых сильных, поэтому про 2022 год можно точно сказать, что он не будет рядовым, серым, унылым и скучным.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 год рождения)

Крысы в год Тигра себя чувствуют очень хорошо. Эти люди в 2022 году обретут творческий успех. Даже те, чья работа не предполагает креативного подхода, смогут с его помощью преодолеть множество преград на пути к богатству. В любовной сфере семейных Крыс ожидает спокойствие, размеренность, позитив. Те, кто находится в поисках, должны смиренно ждать прихода любви и удачи. Не нужно торопиться — это главное условие счастья.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Для Тигров этот год будет удачным. Из-за покровительства стихии Воды эксперты настоятельно советуют не перегибать палку с движением вперед. Нужно стараться наслаждаться процессом, не торопя события. Очень важно принимать взвешенные решения и слушать интуицию. Внутренний голос поможет Тиграм выбирать правильный путь развития в любви, делах, работе, бизнесе. 2022 года для Тигров станет идеальным временем для укрепления здоровья. Можно заниматься спортом, вырабатывать новые полезные привычки.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Драконы по своей энергетике близки к Тигру. Эти мудрые люди в 2022 году смогут побороть свои страхи и комплексы. Всё плохое, что произошло в 2021 году, канет в лету. Негатив превратится в положительную энергию. Самой главной сферой для Драконов станет семья. Важно как можно больше времени проводить рядом с близкими людьми, особенно в первой половине года. Потом можно будет медленно перевести фокус на работу и бизнес.

Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Змеям 2022 год сулит большие изменения в жизни. Это будет касаться самых разных сфер. Самое главное для представителей этого Восточного Знака — не отказываться от заветной мечты, не бросать начатые дела. Ни в коем случае нельзя идти на поводу у пессимизма, прислушиваться к людям, лишенным положительного мышления. 2022 год должен стать временем радости, но нужно быть осторожнее, потому что эту радость у Змей могут забрать токсичные люди.

Свинья (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 год рождения)

Все, кто был рожден в год Свиньи, в 2022 году обретут свободу. Этих людей наполнит ощущение радости, легкости. Они смогут настроиться на одну волну с силами Вселенной. Тигр наделит этих людей терпением и повысит интеллектуальные способности, улучшит память. Этим людям эксперты настоятельно рекомендуют посвящать себя получению новых знаний. Также можно попробовать избрать иную стратегию достижения целей, если старая дает сбой или больше не работает вовсе.