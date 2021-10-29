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Какое наследие оставил стране комсомол

Какое наследие оставил стране комсомол

01:17  Автор: Светлана Заверняева



103 года назад, 29 октября 1918 года, был основан Российский коммунистический союза молодёжи (РКСМ), который вошёл в историю нашей страны как комсомол. За 70 лет существования организация помогла ликвидировать безграмотность и отстроить послевоенную страну.

Уже к концу 1918 года в РКСМ состояло более 20 тысяч членов. А к началу 40-х годов прошлого века — уже более 10 миллионов человек.

В 1924 году после смерти Владимира Ленина Комсомол получил имя вождя, а в 1926 году был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 

С первых лет существования Комсомол играл большую роль в выполнении поставленных партией задач по восстановлению народного хозяйства, коллективизации и проведению культурной революции в СССР.

Кроме того, комсомольцы взяли шефство над всеобучем: за годы первой пятилетки в стране были обучены грамоте около 45 миллионов человек. Также они активно участвовали в масштабных стройках. Комсомольцы построили Волховскую ГЭС, а затем и другие электростанции. Имя комсомола неразрывно связано с Магниткой и Турксибом, строительством Московского метрополитена и Горьковского автозавода.

Накануне Великой Отечественной войны около миллиона членов ВЛКСМ стали «Ворошиловскими стрелками», более 5 миллионов сдали нормы ПВХО по военной топографии и другим военным специальностям. За пять военных лет три с половиной тысячи комсомольцев были удостоены звания Героя Советского Союза, три с половиной миллиона были награждены орденами и медалями. А после Победы комсомольцы восстанавливали разрушенные во время войны заводы и города. 

В начале 50-х годов в истории ВЛКСМ началась новая страница, связанная с освоением Целины. В 1954 году первые комсомольцы отправились на освоение целинных и залежных земель на Урал, в Сибирь, Казахстан и Поволжье.

День 29 октября в истории


Продолжая традиции первых пятилеток, комсомол объявил себя шефом строительства Братской, Кременчугской, Днепродзержинской ГЭС, атомных электростанций. С 1959 по 1969 год на ударных стройках трудились 1 млн 800 тысяч человек. В 70-х годах главным проектом комсомола стала Байкало-Амурская магистраль. Шефство комсомола над важнейшими стройками страны продолжалось и в конце 80-х годов.

Однако уже менее, чем через пять лет ХХII-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ, прошедший в сентябре 1991 года, объявил о прекращении деятельности организации. Примечательно, что инициаторами роспуска некогда самой многочисленной в стране организации стали сами комсомольцы-выходцы из движения МЖК (молодежный жилые комплексы). Актив нового молодёжного движения переосмыслил основы идеологии строительства коммунизма в конце 80-х годов и перешёл на позиции демократизации и декоммунизации страны. Именно представители МЖК на последнем съезде ВЛКСМ выступили за ликвидацию всесоюзной коммунистической организации молодёжи.



#история #СССР


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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