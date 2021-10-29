Кировский школьник получил медаль «За проявленное мужество»

Медали «За проявленное мужество» в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» в этом году вручили 106 юным героям. Одним из них стал школьник из Кировска Данил Черенев. Летом 2021 года мальчик спас свою подругу, пострадавшую во время аварии на теплотрассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Кировской области.

В рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» ежегодно награждаются школьники, которые проявили себя в экстремальных ситуациях. Эксперты отмечают, что детей, совершивших героический поступок, всегда отличает воспитание и чувство ответственности перед семьей и страной. Сегодня вопросы воспитания выходят на передний план работы образовательных организаций, и примеры поступков таких детей должны занять достойное место.