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Кто был самым пожилым покорителем космоса

Кто был самым пожилым покорителем космоса

01:27  Автор: Светлана Заверняева



23 года назад 77-летний американец Джон Гленн доказал, что преклонный возраст — не помеха для полёта в космос. С 1962 года, когда Гленн впервые побывал на борту космического шаттла, он мечтал повторить свой полёт. И 29 октября 1998 года, наконец, воплотил свою мечту в жизнь. Перерыв между первым и последним полетами космонавта составил 36 лет.

Джон Гленн родился в 1921 году в Кембридже, окончил летную школу ВМС США и в 1943 году был направлен на Маршалловы острова, откуда совершил 59 боевых вылетов на истребителе «Ф-4».

В 1957 году на сверхзвуковом самолете «Crusader» Гленн установил рекорд скорости, покрыв расстояние от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка за 3 часа 23 минуты.

В апреле 1959 года вместе с шестью другими военными летчиками подполковник Джон Гленн был отобран из 110 претендентов для подготовки к космическому полету и в итоге стал кандидатом номер один.

Его полет состоялся 20 февраля 1962 года. Джон Гленн стал первым американским астронавтом (и третьим человеком в мире после советских космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова), совершившим орбитальный космический полет. На «Меркурии-Атлас-6» он три раза облетел земной шар. Продолжительность полета составила 4 часа 55 мин.

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В 1964 году Гленн вышел в отставку и занялся политикой. Позднее он стал сенатором от Огайо. Его политическая карьера складывалась весьма удачно, однако он не оставлял мечты слетать в космос ещё раз.

Свой второй полёт на челноке «Дискавери» Джон Гленн совершил в 1998 году в возрасте 77 лет. Он стал самым пожилым покорителем космоса. 8 декабря 2016 года Гленн скончался в возрасте 95 лет.

Рекорд Гленна побил  90-летний Уильям Шетнер, который в этом году  совершил суборбитальный полёт на корабле New Shepard. Но в отличие от Гленна, он был не профессиональным астронавтом, а актёром.



#история #космос #США


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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