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Лунный день сегодня 29 октября 2021 года

Лунный день сегодня 29 октября 2021 года

Октябрь близится к завершению, и его последние дни особенно важно провести в хорошем настроении. Астрологи расскажут о том, каким будет настроение Луны в эту пятницу и что предпринять для привлечения успеха.


Этот день будет не самым простым, однако отчаиваться не стоит. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют настроиться на оптимизм, чтобы преодолеть возможные препятствия, а также не унывать, если что-то не выходит с первой попытки.

Фаза Луны: 23 лунный день пройдет под эгидой убывающей Луны в созвездии Льва. Этот период будет чреват возникновением конфликтных ситуаций, поэтому астрологи рекомендуют запастись терпением и контролировать эмоции.

Магнитные бури 29 октября: солнечные ветры не достигнут магнитосферы Земли. На эту пятницу магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


хорошее настроение;
ответственность;
подведение итогов;
размеренность.

Что отпугнет успех в этот день


спешка;
спонтанная смена планов;
конфликтные ситуации;
чрезмерные траты;
отсутствие компромиссов.

Домашние дела по лунному календарю

Пятница — не лучшее время для рутинной работы, отнимающей энергию и силы. В этот день астрологи рекомендуют заниматься теми делами, которые воодушевляют, а значит, можно оставить рутину и посмотреть на свое жилище под другим ракурсом. В преддверии новогодних праздников и наступающих холодов многие захотят уюта и комфорта, создать который можно благодаря мелочам. Гирлянда с мягким светом, свечи, новый теплый плед и кружка с веселым орнаментом — то, что нужно для обретения гармонии и уюта.

Что надеть в эту пятницу

Энергетика пятничного дня будет нервной, и усугублять собственные эмоции яркими цветами не стоит. В этот день уместными будут нежные оттенки, не привлекающие лишнего внимания. Астрологи рекомендуют отказаться от кричащих расцветок, а также остановить выбор на натуральных тканях, чтобы усилить биополе и получить дополнительную энергию. Защититься от негатива помогут изделия из серебра, а из камней-талисманов стоит выбрать яшму, обсидиан или малахит.


Настроение и здоровье в 23 лунный день

Сумбурный пятничный день будет отнимать много сил, и восстановить запасы энергии будет необходимо. Для хорошего настроения и самочувствия астрологи рекомендуют делать дыхательные упражнения, а также принять расслабляющую ванну в конце дня. Добавляя в воду эфирные масла, будет проще снять стресс и насладиться энергетикой умиротворения. С утра для активного дня подойдет контрастный душ и шепотки на удачу в делах. Справиться с хандрой помогут яркие воспоминания о лете, а также полезные травяные настои, пропитанные солнечным теплом.

Любовь и общение 29 октября

Несмотря на то, что пятница находится под покровительством Венеры, этот день будет довольно тревожным. Справиться с эмоциями будет важно для сохранения гармоничных отношений как в парах, так и в деловых кругах. Поиски любви стоит заменить медитациями, раскрывающими любовную чакру и настраивающими на успех в будущем. В этот день свидания могут пойти не по сценарию, и если настроение не подходит для романтичного вечера, его лучше отменить.

Финансы и работа по лунному календарю

Энергетика убывающей Луны — прекрасное время для завершения текущей работы. В этот день неплохо будут продвигаться знакомые дела, а новые планы и грандиозные проекты астрологи рекомендуют перенести на боле благоприятное время. Финансовая активность также может выбить из колеи, поэтому от спонтанных покупок лучше отказаться в пользу разумной экономии. Деловые переговоры могут завершиться не так, как ожидалось, поэтому так важно заранее продумать план «Б» и не расстраиваться, если что-то пойдет не по сценарию.

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По материалам: dailyhoro.ru

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