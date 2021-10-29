Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мировые суды хотят оснастить средствами видео-конференц-связи

Мировые суды хотят оснастить средствами видео-конференц-связи

19:50  Автор: Жанна Звягина


Источник: Regulation.gov.ru



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило оснастить мировые суды средствами видео-конференц-связи. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается уточнить правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования их расходов для формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на судебных участках мировых судей.

Фемида готовится к удалёнке


В ведомстве отметили, что реализация инициативы позволит организовать защищенное межведомственное электронное взаимодействие, прием исковых заявлений в электронном виде, а также обеспечить возможность участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи.

Предполагается, что в 2022 году на судебных участках мировых судей будет осуществляться защищенное межведомственное электронное взаимодействие и формироваться необходимая инфраструктура для удаленного доступа к судебным заседаниям, включающая в себя микрофоны, камеры и т.д.

«В 2023-2024 годах — обеспечение на судебных участков мировых судей эксплуатации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры удаленного участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи и веб-конференции, а также аудиопротоколирования хода судебного заседания», — говорится в пояснительной записке.

В начале июня Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается разрешить гражданам отправлять документы в суд через портал госуслуг, а участвовать в судебных заседаниях удалённо с помощью компьютера или смартфона. 

Допросы потерпевших хотят проводить онлайн


В июле глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о проработке комитетом вопроса о внедрении новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме, включая проведение допросов через видео-конференц-связь.



#суд #интернет


108
# Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Мировые суды хотят оснастить средствами видео-конференц-связи
Мировые суды хотят оснастить средствами видео-конференц-связи
Ирина Шейк и другие на звездной вечеринке в Лондоне
Ирина Шейк и другие на звездной вечеринке в Лондоне
Госдеп США обвинил Россию в бездействии по энергокризису в Европе
Госдеп США обвинил Россию в бездействии по энергокризису в Европе
Артековцы внесли предложения в Программу Всероссийского форума школьного самоуправления – 2022
Артековцы внесли предложения в Программу Всероссийского форума
Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta. В сети отреагировали мемами
Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta. В сети отреагировали
Четыре мастерские по нацпроекту «Образование» открылись в Уфе
Четыре мастерские по нацпроекту «Образование» открылись в Уфе
Большинство выпускников, сдавших демоэкзамен по стандартам Ворлдскиллс, успешно трудоустроены
Большинство выпускников, сдавших демоэкзамен по стандартам
США переложили вопрос вооружения Украины на союзников
США переложили вопрос вооружения Украины на союзников
Алтайский педуниверситет будет заниматься обучением вожатых
Алтайский педуниверситет будет заниматься обучением вожатых
Вологодские школьники принимают участие в проекте «Билет в будущее»
Вологодские школьники принимают участие в проекте «Билет в будущее»
Кировский школьник получил медаль «За проявленное мужество»
Кировский школьник получил медаль «За проявленное мужество»
Телеграм: Анастасия Решетова встречается с внуком первого президента Казахстана Нурали Алиевым
Телеграм: Анастасия Решетова встречается с внуком первого президента

Топ на сегодня

Ксения Собчак, Саша Савельева, Екатерина Вуличенко и другие на открытии бутика в Москве
Ксения Собчак, Саша Савельева, Екатерина Вуличенко и другие на
Для педагогов Камчатского края проходят курсы по организационно-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ
Для педагогов Камчатского края проходят курсы по
Путин отметил значение экономического форума в Вероне
Путин отметил значение экономического форума в Вероне
Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Верховный суд отклонил апелляцию Брэда Питта по делу об опеке над их с Анджелиной Джоли детьми
Верховный суд отклонил апелляцию Брэда Питта по делу об опеке над их

Еще по теме

Минцифры предложило предусмотреть различные варианты предоставления госуслуг
Минкомсвязи предложило хранить данные «закона Яровой» на носителях из России
Минкомсвязи подготовило законопроект о защите инфраструктуры Рунета
Законы, вступающие в силу 10 февраля