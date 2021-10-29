Мировые суды хотят оснастить средствами видео-конференц-связи

19:50 Автор: Жанна Звягина

Источник: Regulation.gov.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило оснастить мировые суды средствами видео-конференц-связи. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается уточнить правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования их расходов для формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на судебных участках мировых судей.

Фемида готовится к удалёнке

В ведомстве отметили, что реализация инициативы позволит организовать защищенное межведомственное электронное взаимодействие, прием исковых заявлений в электронном виде, а также обеспечить возможность участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи.

Предполагается, что в 2022 году на судебных участках мировых судей будет осуществляться защищенное межведомственное электронное взаимодействие и формироваться необходимая инфраструктура для удаленного доступа к судебным заседаниям, включающая в себя микрофоны, камеры и т.д.

«В 2023-2024 годах — обеспечение на судебных участков мировых судей эксплуатации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры удаленного участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи и веб-конференции, а также аудиопротоколирования хода судебного заседания», — говорится в пояснительной записке.

В начале июня Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается разрешить гражданам отправлять документы в суд через портал госуслуг, а участвовать в судебных заседаниях удалённо с помощью компьютера или смартфона.

Допросы потерпевших хотят проводить онлайн

В июле глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о проработке комитетом вопроса о внедрении новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме, включая проведение допросов через видео-конференц-связь.

#суд #интернет

108