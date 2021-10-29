На работу и с работы в транспорте: как защитить себя от негативного энергетического воздействия

Вадим Карасев

В транспорте обычно очень много людей. У каждого из них может быть плохое настроение, негативная энергетика. Эксперты рассказали, как вы можете защитить себя по пути на работу и с работы.

Ранее мы рассказывали о медитации на восстановление энергетики и защиты, но гораздо важнее не допускать того, чтобы на вас негативно влияли окружающие люди. Советы, описанные в этой статье, будут крайне полезными.

Ни в коем случае не реагируйте на хамство

Люди могут быть очень негативными, агрессивными, неуступчивыми. Сегодня вам на ногу наступили, завтра кто-то вывел вас из себя как-то иначе. Да, многие подумают, что это легко сказать — «не реагируйте». Но если вы действительно научитесь этому, то поймете, насколько прекрасной может быть жизнь и путь до работы в частности.

Когда мы реагируем на хамство, то как бы принимаем его, впитываем в себя. Этого делать не стоит. Можно просто отойти от негативного человека либо, если это невозможно, просто отвернуться. Поверьте — ваше самолюбие не стоит испорченного дня. Агрессор только и ждет того, чтобы ему кто-то ответил на его действия.

Слушайте музыку, аудиокниги

Это действительно помогает. Музыка может быть любой. Если она вам нравится, то пусть она будет грустная, веселая, быстрая или медленная. Отличный выбор — аудиокниги. С ними вы мысленно уноситесь в мир воображения, ставя на себя блок в виде наушников. Книги могут быть полезными вдвойне, потому что из них вы можете узнать нечто новое и интересное.

Пользуйтесь оберегами

Прежде всего, нужны обереги от энергетических вампиров, которые могут провоцировать вас. Чтобы поставить на себя энергетический щит от токсичных и отрицательно настроенных людей в целом, вы можете использовать:

серебряные украшения;одежду в клетку;различные минералы: обсидиан, опал, алмаз, оникс, тигровый глаз.

В качестве оберегов могут выступать также некоторые руны, которые можно выгравировать на украшениях, либо просто нарисовать на своем теле перед выходом из дома. Самые лучшие защитные руны:

Турисаз





Ингуз





Эйваз





Старайтесь находиться подальше от людей

Если людей в транспорте немного, можно сесть от них подальше. Так будет гораздо меньше вероятность того, что кому-то захочется вас вывести из себя. Расстояние, на котором темное и негативное биополе другого человека начинает соприкасаться с вашим — примерно метр. Отойдите на два, чтобы ваша аура не взаимодействовала с аурой других людей.

Закрытая поза

Руки можно спрятать в карманы если карманов нет, очень полезно скрестить руки на груди. Закрытая поза не даст негативному человеку пробить ваше биополе. Это не только энергетический, но и психологический лайфхак, ведь когда мы говорим с тем, кто стоит скрестив руки на груди, нам становится не по себе.

Всё описанное необходимо брать на вооружение как можно скорее. Также эксперты в области биоэнергетики советуют не забывать о том, что дорога с работы домой не менее важна. Если вас заразят негативом по пути домой, то будет сложнее уснуть и отдохнуть перед новым рабочим днем.