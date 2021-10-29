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На Украине назвали диверсией против граждан покупку электроэнергии у РФ и Белоруссии

На Украине назвали диверсией против граждан покупку электроэнергии у РФ и Белоруссии

Покупка электроэнергии у России и Белоруссии приведет Украину к потере энергетической независимости, к которой страна настойчиво шла с 2014 года, заявил в Facebook бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам, Киев полностью провалил подготовку к отопительному сезону и теперь вынужден толкать страну "в объятия России".

"Сначала ты получаешь дешевые ресурсы, а потом остаешься без части своей территории. Очевидно, что Украину ведут в ту самую удавку, из которой страна с кожей вырывалась в 2014-2016 годах", - заявил Яценюк.

Он назвал покупку электроэнергии у России диверсией против украинцев и добавил, что после такого шага западные партнеры могут усомниться в истинности европейских устремлений Украины. Политик отказался давать советы руководству страны в такой ситуации, подчеркнув, что эффективность их решений должен оценить народ.

Накануне стало известно, что Украина начнет импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Это стало возможно благодаря истечению срока действия запрета на покупку электроэнергии у стран, не входящих в Энергетическое сообщество, который был введен на Украине в мае.

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По материалам: uposters.ru

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