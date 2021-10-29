На уроке «Большая семья – Россия!» школьники узнали о ценностях народов нашей страны

Всероссийский открытый урок «Большая семья – Россия!», посвящённый Дню народного единства, состоялся 28 октября, трансляция велась в прямом эфире. Школьники узнали об истории Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Проект инициирован Минпросвещения России.

Ведущие урока познакомили зрителей с традициями и культурой разных народов России: в частности, речь шла о национальной кухне и традиционном спорте. А гости открытого урока рассказали, что общего у разных народов России.

Юлия Купина, кандидат исторических наук, эксперт ЮНЕСКО и директор Российского этнографического музея, отметила, что для всех народов нашей страны характерны общие ценности: семья, уважение к старшим, внимание к воспитанию нового поколения. Она также подчеркнула необходимость сохранения диалога между поколениями и уважения к традициям.

В эфире открытого урока гости рассказали о Большом этнографическом диктанте, который в этом году можно будет написать с 3 по 7 ноября. Для этого необходимо зайти на сайт. Диктант может написать любой желающий.

Для проведения такого урока в школьном классе специалисты Института воспитания РАО подготовили специальные материалы, каждый комплект которых включает в себя сценарии, презентации, видеоролики, игры и инструкции к ведению урока. Они доступны по ссылке.

Открытый урок традиционно доступен на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте».