Народные приметы на ноябрь 2021 года

Вадим Карасев

Благодаря народным приметам можно узнать о том, какой будет погода в грядущем месяце, а также привлечь в жизнь счастье и процветание. Народные мудрости на ноябрь помогут провести последний месяц осени успешно и уберечься от невзгод.

Осень плавно подходит к завершению, и впереди нас ждет ее последний месяц. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее познакомиться с народными приметами, чтобы обрести уверенность в завтрашнем дне, а также сравнить погодные условия и узнать о том, как можно привлечь в жизнь счастье и обойти проблемы стороной.

1 ноября: по примете в этот день для благополучия в доме готовят блюда из курицы. Мороз в этот день сулит студеную зиму.

2 ноября: комары вьются — еще будет тепло. Перелетные птицы на крыло встали — снега не за горами.

3 ноября: снег пошел колючий — быть холоду, а если крупными хлопьями летит, то быть оттепели.

4 ноября: по примете в этот день далеко от дома не уходят и не путешествуют, чтобы проблем не навлечь.

5 ноября: в этот день кормят птиц и заговоры читают, чтобы деньги привлечь и без удачи не остаться.

6 ноября: северный ветер сулит скорый снег. В этот день по примете нельзя рукоделием заниматься, чтобы замуж выйти.

7 ноября: туманное утро — к скорой оттепели. В этот день людям помогать — благо в дом привлекать.

8 ноября: птицы шумят — погода переменится. В этот день долги раздают, чтобы нищету в дом не приводить.

9 ноября: снег лег на мокрую землю и не тает — быть ранней весне. На мерзлую землю снег ложится — весной будет паводок.

10 ноября: оттепель в этот день к скорым заморозкам. По примете 10 числа не смеются громко, чтобы беды не накликать.

11 ноября: сильный мороз в этот день — зима будет холодной. Снег на траву выпал и не покрыл ее — еще будет оттепель.

12 ноября: лед под ногами хрустит на лужах — желание загадывают. Ветер сильный — быть ненастью.

13 ноября: год будет удачным, если в этот день много рыбы наловить. Зима будет мягкой, если на водоеме вода спокойная.

14 ноября: в этот день жениться — всю жизнь счастливо прожить. Листья с деревьев не все упали — быть морозной зиме.

15 ноября: в этот день домового задабривают, чтобы по хозяйству успевать и проблем не видать.

16 ноября: снега нет — урожай будет бедным. Весь день трудиться — удачу привлекать, нужды в деньгах не знать.

17 ноября: в этот день от нечисти и злых людей защищаются оберегами, чужим в глаза не смотрят.

18 ноября: низкие тучи — к ненастью. В этот день любовь привлекают, заговоры на удачу читают.

19 ноября: холода придут, если птицы из лесов поближе к людям устремились. Мыши в погребах пищат — снега будет много.

20 ноября: ветер северный — оттепели не ждут. Птица домашняя суетится — погода переменится. Кошка нос прячет в лапу — к морозам.

21 ноября: звезды на небе яркие — быть морозам. Оттепель придет, если комары появляются.

22 ноября: иней на деревьях — к морозам. Тепло к вечеру — с утра мороз ударит.

23 ноября: лед на реке появился — зима не за горами. Если он шершавый, то скоро будет оттепель.

24 ноября: теплая зима будет, если лед буграми на реке застыл. Вода в колодце гудит — к ненастью.

25 ноября: птиц много летает — тепло придет. С неба крупа сыпется — скоро оттепель.

26 ноября: еду заговорить — весь год счастливым быть. Ветер с юга — зима мягко придет, а севера — морозами ударит.

27 ноября: пасмурная погода без осадков — к потеплению. Гром гремит — весной половодье будет сильным.

28 ноября: ярко-красный восход — к ухудшению погоды. В этот день мелкую вещь потерять — от большой беды избавиться.

29 ноября: в этот день о погоде судят по поведению кошки. Гости на порог пришли — счастье с собой принесли.

30 ноября: по погоде этого дня судят о том, какой будет зима. Монету заговоренную в кошелек положить — без денег не остаться.