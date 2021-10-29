"Нарушение кровоснабжения мозга": врач поставил диагноз Волочковой

Вадим Карасев

Врач Илья Бурлаковский выявил у 45-летней Анастасии Волочковой серьезные проблемы со здоровьем, диагностировав нарушение кровоснабжения мозга, сообщает Пятый канал.

По словам доктора, выявленные у Анастасии Волочковой проблемы грозят неприятностями в будущем.



"Удалось выявить у Анастасии несколько проблем в шейном отделе, это старые профессиональные травмы, и главную проблему — заблокированный затылочный сустав, неправильное управление короткими шейными мышцами со стороны нервной системы и, как следствие, нарушение кровоснабжения мозга по позвоночным артериям, со всеми вытекающими проблемами на будущее", — заявил Бурлаковский.

Врач рассказал, что устранит выявленную дисфункцию у балерины лишь за пару минут на ближайшем сеансе.

"Диагностика велась в нестандартных условиях, но женской грудью меня точно не отвлечь, даже такой знаменитой. Работал предельно внимательно, несмотря на шум, суету и эпатаж. Анастасия была в приподнятом настроении и чувствовала себя весьма эйфорично. Не знаю ее хорошо и не могу утверждать, что это ее повседневное поведение", — отметил Бурлаковский.

Анастасия Волочкова ранее стала героиней очередного громкого скандала, справив малую нужду под елкой на собственном участке. Соседи Анастасии Волочковой полагают, что балерина была попросту пьяна, когда решила оголить ягодицы на улице и помочиться. Нарколог Эркен Иманбаев высказался о состоянии экс-примы Большого театра.



"Настя, конечно, производит самое приятное впечатление. Она не похожа на больного алкоголизмом или наркоманией. У нее, конечно, бывают запои", — заявил нарколог в эфире программы Первого канала "Пусть говорят".

Однако выводы эксперта не пришлись по вкусу самой Анастасии Волочковой, принявшейся опровергать его слова. "Какие запои? После этого можно пойти в зал и танцевать?" — возразила возмущенная знаменитость. "Возможно, возможно. Дыма без огня не бывает. Это дело Насти, ее личная жизнь", — добавил специалист.



Как писал NEWSTES, ранее Волочкова схватила Джигурду за пенис, удивившись его размеру.