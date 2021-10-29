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"Ни единого злотого": Польша отказалась платить штрафы, назначенные судом ЕС

"Ни единого злотого": Польша отказалась платить штрафы, назначенные судом ЕС

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Евросоюз не получит "ни единого злотого" — таким образом он отреагировал на штрафы, которые назначил суд ЕС по ряду дел. Брюссель, считает он, творит беззаконие и Варшава не может и не будет ему подчиняться.

"Будь это дело о незаконных штрафах из-за шахты или штраф в споре по судебной системе, Польша не может и не должна платить ни одного злотого", — цитирует его Onet.pl.

Аналогичное высказывание сделал и его заместитель Себастиан Калета, указавший на признаки узурпации власти Евросоюзом и попытки шантажировать польское государство. Суд ЕС, считает он, вышел за пределы своих полномочий и некорректно использует институт финансовых взысканий.

Накануне, как сообщал Ruposters, ЕС начал штрафовать Польшу на 1 млн евро в день до тех пор, пока эта страна не прекратит нарушать общеевропейское законодательство. До этого аналогичный штраф, но вдвое меньше был назначен за отказ прекратить работу шахты на границе с Чехией.

Отношения между Евросоюзом и Польшей охладевают уже не первый год по разным поводам. Премьер-министр польского государства недавно пообещал в "третьей мировой" защищать страну от ЕС. Зебро, в свою очередь, допустил, что его страна пойдет по пути Великобритании и покинет объединение, если там продолжат отвергать недавние реформы Варшавы и отрицательное отношение поляков к ЛГБТ-пропаганде.

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По материалам: uposters.ru

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