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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 октября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 октября 2021 года

Нумерологический гороскоп на каждый день — это сборник полезных советов на все случаи жизни. Пришло время узнать, каким будет этот день и как можно будет преодолеть все трудности, которые нам приготовили сегодня числа.


Чтобы не терять удачу и успех, старайтесь помнить о законе равноценного обмена. С его помощью вы сможете сделать свою жизнь лучше во всех сферах и направлениях, ведь что мы отдаем, то и получаем, только в большем объеме.

Число-покровитель 29 октября 2021 года

Чтобы узнать, какое число будет управлять миром в эту пятницу, необходимо сложить все цифры сегодняшней даты 29.10.2021 и прибавить в конце порядковый номер дня недели, то есть 5. Получаем следующее: 2+9+1+0+2+0+2+1+5=22. 2+2=4.

Этот день пройдет под эгидой Четверки. Данное число можно назвать универсальным помощником. Оно подарит нам то, чего нам так сильно не хватает: кому-то улыбнется удача, кто-то сможет решить важную задачу, а кому-то посчастливится встретить вторую половинку. Четверка словно заделывает дыры, помогая искать недостающий кусочек паззла. Именно поэтому главным символом дня и станет мост, олицетворяющий собой возможность перебраться на другую сторону — более приятную, светлую и полностью нас удовлетворяющую. Расставляйте свои приоритеты ответственно.



События 29 октября из прошлого

29 октября 1837 года на реке Миссисипи произошло столкновение двух судов. Погибло несколько сотен людей. Четверка не любит путешествия, поэтому сегодня лучше остаться дома.

29 октября 1918 года был создан Коммунистический союз молодежи России. В этот день полезно объединяться в группы по интересам, общаться, обмениваться информацией, оказывать взаимную поддержку.

29 октября 1929 года — день биржевого краха на Уолл-Стрит. Сегодня не стоит тратить много денег, особенно на всякие безделушки и на вещи, которые вам точно сейчас не нужны.

29 октября 1969 года можно считать днем рождения интернета. Сегодня полезно общаться в социальных сетях и производить чистку компьютера от вирусов и ненужных файлов, спама.

Советы нумерологов на эту пятницу


Постарайтесь найти применение своим способностям. Сегодня тот день, когда каждый человек может продемонстрировать миру свои самые лучшие качества, навыки. Делайте то, что умеете лучше всего.

Это отличный день для посещения музеев, выставок. Приобщиться к прекрасному — верный шаг на пути к просветлению и постановке новых целей в жизни.

Если ваша уверенность в партнере, друге или родственнике пошатнется, Четверка поможет вернуть ее. Это идеальный день для искупления вины и исправления ошибок, признания своей неправоты.

Четверка даст стимул для самосовершенствования. Многим из нас сегодня захочется стать лучше, узнать что-то новое о мире. Число 4 повысит нашу любознательность и улучшит память.

Постарайтесь не зацикливаться на неприятностях. Сегодняшние проблемы не будут иметь долгоиграющих последствий.

Четверка активизирует наши сильные качества. Это благоприятный день для работы, творчества, взаимопомощи.

Талисманы удачи на 29 октября

Четверка любит платиновые украшения, потому что они максимально гармоничны и универсальны. Это идеальный день для дополнения образа белым золотом.

Квадрат. Изображение квадрата будет сильным талисманом, так как это главное геометрическое представление числа 4.

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По материалам: dailyhoro.ru

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