От рассылки бумажных налоговых уведомлений предложили отказаться

22:00 Автор: Жанна Звягина

Источник: Regulation.gov.ru

Министерство финансов предложило отказаться от рассылки бумажных уведомлений налогоплательщикам. Соответствующий законопроект, разработанный ведомством, опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в статьи 11.2 и 32 части первой Налогового кодекса РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, ежегодное увеличение тарифов приводит к постоянному увеличению бюджетных расходов на пересылку почтовых уведомлений. По данным ведомства, общий объем предусмотренных на это бюджетных ассигнований в 2018 году составил 2,9 миллиарда рублей, в 2019 году — 3,2 миллиарда рублей, в 2020 году — 3,3 миллиарда рублей.

В этой связи Минфин предлагает направлять требования об уплате налогов исключительно в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (ЛКН) на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Доступ к ЛКН предлагается открывать одновременно с регистрацией пользователя на портале госуслуг.

Документ также предусматривает обязательство ФНС информировать налогоплательщиков о передаче им налоговых уведомлений через ЛКН посредством размещения сообщения в личном кабинете на портале госуслуг, по электронной почте или смс.

Ожидается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 июня 2023 года.

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В марте также сообщалось о планах Федеральной налоговой службы создать проактивный сервис, который упростит оформление имущественных и инвестиционных налоговых вычетов.

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