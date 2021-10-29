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Платье в горох и скромная улыбка: Сальма Хайек снова вывела в свет повзрослевшую дочь Валентину

Платье в горох и скромная улыбка: Сальма Хайек снова вывела в свет повзрослевшую дочь Валентину

Благодаря промотуру в поддержку новой супергеройской ленты "Вечные" поклонники смогли увидеть не только пятерых повзрослевших детей Анджелины Джоли, но и как следует рассмотреть 14-летнюю дочь Сальмы Хайек и французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, состояние которого оценивается в 35 миллиардов долларов.


Сальма Хайек с дочерью Валентиной

Вчера 55-летняя Сальма вместе с дочерью Валентиной появилась на премьере "Вечных" в Лондоне. Для этого выхода в свет девочка выбрала короткое черное платье в белый горох, которое дополнила черными босоножками. Валентина вела себя довольно скромно, смущенно улыбалась и будто немного стеснялась многочисленных вспышек фотокамер.


К счастью, рядом всегда была звездная мама, которая за долгие годы карьеры уже привыкла к повышенному вниманию со стороны прессы. Сальма нежно придерживала дочку за талию и иногда что-то шептала ей на ухо: по всей видимости, подбадривала дочь и призывала ее немного расслабиться. Кстати, судя по наряду Валентины, она является поклонницей женственного принта в мелкий горох, ведь на премьере "Вечных" в Лос-Анджелесе она появилась в аналогичном платье.


Сальма Хайек с дочерью Валентиной на премьере "Вечных" в Лос-Анджелесе


Сальма Хайек с дочерью Валентиной на премьере "Вечных" в Лондоне

Напомним, что Валентина была долгожданным ребенком для голливудской актрисы. В своих интервью она признавалась, что к сорока годам уже почти потеряла надежду познать радость материнства. Однако встреча с французским предпринимателем Франсуа-Анри Пино кардинально изменила ее жизнь. В 2007 году на свет появилась их дочь Валентина (Сальме на тот момент был 41 год), а через два года после этого пара узаконила свои отношения. У Пино же, помимо дочери Валентины, есть четверо детей от предыдущих отношений, в том числе 15-летний сын от модели Линды Евангелисты.




Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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