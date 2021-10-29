Полезные свойства базилика и сферы его применения

Вадим Карасев

Базилик — это не только прекрасная домашняя пряность, но еще и растение, обладающее некоторыми целебными и магическими свойствами. Именно о них вы сможете узнать подробно в данной статье.

Базилик — это одно из самых сильных растений, которые можно вырастить дома. Это настоящая кладезь полезных свойств, витаминов.

Основные целебные свойства базилика

В базилике содержится очень много полезных веществ, минералов и микроэлементов. К таковым относятся: витамины С, К, РР, В, кальций, калий, магний, фосфор, железо, медь, цинк. Также в базилике есть эфирные масла, полезные аминокислоты и жирные кислоты.

Базилик может быть полезен при простуде — он обладает отхаркивающим эффектом. Также он укрепляет иммунитет, обладает противомикробным и седативным действием. В базилике есть растительные флавоноиды, которые препятствуют образованию тромбов. Вещества, содержащиеся в базилике, укрепляют стенки сосудов. Исследования показывают, что частое употребление базилика укрепляет нервную систему, делает человека более спокойным.

Большим плюсом этого растения является то, что вам не обязательно делать из него какие-то настои и отвары. Вы просто добавляете его в салаты, к мясу, кладете в суп. Его добавляют даже в чай, что делает этот напиток невероятно вкусным.

Это однолетнее растение очень легко вырастить у себя в огороде, на участке или даже на подоконнике дома. Базилик неприхотлив, очень полезен и обладает отличными вкусовыми качествами, преображая большое количество блюд в лучшую сторону. Но не стоит злоупотреблять базиликом, потому что в нем есть вредная для человека ртуть. Чрезмерное употребление растения может нанести вред желудку. В целом базилик не рекомендуется диабетикам, людям с повышенным давлением.

Использование базилика в магии

Первое, что стоит отметить, — это большую пользу от наличия живого базилика в родных стенах. Если он растет у вас дома, можете быть уверены в том, что положительной энергии в помещении будет больше.

Это растение в значительной мере усиливает магические свойства других растений. Оно выполняет роль магического катализатора в любых ритуалах и обрядах.

Также базилик усиливает интуицию людей. Для этого нужно периодически проводить окуривание помещения сухими листьями. Сушить растение лучше естественным образом, без нагревания.

Ванны с отваром из базилика обладают тонизирущим действием. Такие ванны сделают вас привлекательнее для противоположного пола, помогут снять стресс и наполниться позитивной энергией.

Полезным для финансовой удачи будет ритуал с базиликом в Полнолуние. Нужно взять свежий базилик и сделать из него отвар. После этого необходимо окропить им все комнаты вашего дома или квартиры, произнеся: «На деньги уповаю, удачу и успех базиликом призываю».

Если девушка или женщина хочет повысить свою привлекательность, ей каждое утро нужно натирать листьями базилика запястья. Это существенно повысит шансы на встречу с интересным мужчиной. Сильному полу для подобного эффекта стоит класть листочек базилика в нагрудный карман рубашки или во внутренний карман пиджака, куртки.