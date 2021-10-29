Попова призвала соблюдать ограничения по коронавирусу ради привычного Нового года

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

23:15 Автор: Жанна Звягина

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» в пятницу заявила, что, если россияне будут соблюдать правила профилактики коронавируса в нерабочие дни, то Новый год можно будет праздновать в привычном режиме.

Глава ведомства призвала россиян проводить время с теми, с кем они живут постоянно, не собираться большими компаниями, не приглашать никого к себе и не ходить в гости, чтобы избежать распространения инфекции. Попова также призвала использовать нерабочие дни, чтобы сделать прививку.

«Вот как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы уже отпраздновать, как мы привыкли. Я имею надежду, что так и будет, если мы проведем с соблюдением всех правил эти дни», — сказала она.

Рекомендации об оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19 направили в регионы

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране устанавливаются нерабочие дни с сохранением зарплаты для сотрудников. При этом главы регионов могут объявить дополнительные нерабочие дни раньше этого срока или продлить выходные в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Парламентская газета» разбиралась, чем отличаются нерабочие дни от выходных и как они будут оплачиваться.

#коронавирус #праздники

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