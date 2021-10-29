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Продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов

Продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов
 
В конкурсе могут принять участие граждане России в возрасте от 14 до 35 лет
 
Прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов продлится до 6 ноября. Победители получат грантовую поддержку в размере 1,5 млн рублей. 

«У каждого поколения должна быть своя среда формирования чувства патриотизма и своя собственная среда, для того чтобы это чувство можно было проявить и выразить. Мы создаем огромное количество возможностей для молодежи. Возможности для самореализации, возможности достижения своих личных, индивидуальных целей, получения образования, создания, реализации проектов, поддержки бизнеса, культурных инициатив. И что важно – многие эти инструменты используют», – отметила директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова. 

Главная цель конкурса – вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни, создание эффективной системы социальных лифтов для самореализации молодежи и раскрытия потенциала в интересах развития страны. 

Участники могут подать заявку по одной из номинаций:
– «Молодежные медиа»; 
– «Развитие социальных лифтов»; 
– «Инициативы творческой молодежи»; 
– «Добровольчество»; 
– «Патриотическое воспитание»; 
– «Спорт, ЗОЖ, туризм»; 
– «Студенческие инициативы»; 
– «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»; 
– «Укрепление семейных ценностей».

Подать заявку можно до 18:00 по московскому времени 6 ноября по ссылке https://grants.myrosmol.ru/auth/login

Конкурс проходит в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации. В нем могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно. При регистрации на грантовый конкурс соискатели автоматически становятся участниками Всероссийского патриотического форума в онлайн-формате. Победители конкурса старше 18 лет будут приглашены для очного участия в форуме.

# Общество
По материалам: edu.ru

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