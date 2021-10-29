Продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов



В конкурсе могут принять участие граждане России в возрасте от 14 до 35 лет



Прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов продлится до 6 ноября. Победители получат грантовую поддержку в размере 1,5 млн рублей.

«У каждого поколения должна быть своя среда формирования чувства патриотизма и своя собственная среда, для того чтобы это чувство можно было проявить и выразить. Мы создаем огромное количество возможностей для молодежи. Возможности для самореализации, возможности достижения своих личных, индивидуальных целей, получения образования, создания, реализации проектов, поддержки бизнеса, культурных инициатив. И что важно – многие эти инструменты используют», – отметила директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова.

Главная цель конкурса – вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни, создание эффективной системы социальных лифтов для самореализации молодежи и раскрытия потенциала в интересах развития страны.

Участники могут подать заявку по одной из номинаций:

– «Молодежные медиа»;

– «Развитие социальных лифтов»;

– «Инициативы творческой молодежи»;

– «Добровольчество»;

– «Патриотическое воспитание»;

– «Спорт, ЗОЖ, туризм»;

– «Студенческие инициативы»;

– «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»;

– «Укрепление семейных ценностей».

Подать заявку можно до 18:00 по московскому времени 6 ноября по ссылке https://grants.myrosmol.ru/auth/login.

Конкурс проходит в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации. В нем могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно. При регистрации на грантовый конкурс соискатели автоматически становятся участниками Всероссийского патриотического форума в онлайн-формате. Победители конкурса старше 18 лет будут приглашены для очного участия в форуме.