Пункты экспресс-тестирования на COVID-19 открылись на станциях метро Москвы

Вадим Карасев

Бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID-19 открылись на пяти станциях Московского метрополитена. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

В мэрии отметили, что расширение сети таких пунктов обусловлено спросом среди москвичей.

"По поручению мэра Москвы, мы совместно с департаментом здравоохранения масштабируем количество пунктов с бесплатными экспресс-тестами на транспорте. Эта мера поможет выявить заболевание на ранних стадиях и станет дополнительной защитой для пассажиров в московском метро", - цитирует пресс-служба главу дептранса Максима Ликсутова.

Пункты появились на станциях "Тверская", "Маяковская", "Тургеневская", "Хорошевская" и "Третьяковская". Для прохождения теста нужно будет предъявить паспорт и полис ОМС, дети могут сдать тест вместе с родителями, в этом случае нужно будет предъявить свидетельство о рождении.

До этого момента в Москве работали 50 пунктов экспресс-тестирования. Мэр столицы Сергей Собянин положительно оценил эксперимент, продемонстрировавший выявляемость коронавируса на уровне 4-5%.

Город решил сделать ставку на раннее выявление COVID-19 вместо введения жестких ограничений, объяснял Собянин и отмечал, что это стало возможно благодаря повышению эффективности экспресс-тестов за время пандемии. При этом мэр по-прежнему призывает горожан вакцинироваться, поскольку именно прививка на сегодняшний день остается единственным надежным способом защититься от коронавируса.

5 декабря 2020 года в Москве началась программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают во флагманских офисах "Мои Документы" и общественных местах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 22 июля в Москве стартовала программа ревакцинации.

