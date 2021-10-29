Российское движение школьников отмечает шестилетие

29 октября самая крупная общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» отмечает шестилетие. Совместная работа Минпросвещения России и Российского движения школьников (РДШ) позволяет воплощать в жизнь смелые инициативы в области образования и воспитания.

«Мы отмечаем день создания самого крупного и яркого движения школьников, которое помогает Минпросвещения России реализовывать масштабные воспитательные проекты, мероприятия, объединяющие школьников из всех регионов страны. Ваши уникальные творческие решения, использование игровой формы и других форматов позволяют находить и поддерживать талантливых ребят, мотивировать их к постоянному саморазвитию и планированию своего будущего. На сегодняшний день движение охватывает уже более 20 тысяч школ, и я уверен, что с каждым годом их количество будет только расти», – поздравил организацию Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Совместно с Российским движением школьников Минпросвещения России реализует проект «Навигаторы детства», который направлен на отбор и обучение кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями.

На днях в МДЦ «Артек» прошла стратегическая сессия по школьному самоуправлению в рамках дополнительной общеразвивающей программы «РДШ – Территория самоуправления». Юные активисты собирали свои предложения по развитию детских организаций в стране, выбирали федеральных амбассадоров всероссийских проектов РДШ среди своих ровесников и работали над программами развития ряда проектов, в числе которых «Киберспортивная школьная лига РДШ», всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы», всероссийский проект «Классные встречи», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления».

Российское движение школьников продолжает активно развиваться, создавать новые проекты и вовлекать в них ребят. На официальном сайте организации можно узнать о том, как принять участие в активностях РДШ. На сегодняшний день движение охватывает более 20 тысяч школ, в его мероприятиях приняли участие свыше 450 тысяч человек.