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Сенатор заявил о необходимости вернуть престиж профессии тренера-преподавателя

Сенатор заявил о необходимости вернуть престиж профессии тренера-преподавателя

15:16  Автор: Виктория Карташева



Нужно вернуть престиж профессии тренера-преподавателя, заявил сенатор Мохмад Ахмадов в ходе круглого стола в Совете Федерации. Об этом сообщает «Вместе.РФ».

Он напомнил, что весной Совфед одобрил закон, который наделяет тренеров спортивных школ и центров статусом педагогических работников, в этом же качестве им будет засчитываться стаж работы. Предполагается, что такое решение поможет обеспечить спортивную отрасль надёжными и профессиональными кадрами.

«Из-за низкого уровня зарплат, особенно в муниципалитетах, у тренеров и тренеров-преподавателей уровень спроса на обучение и последующую профессиональную деятельность недостаточен», — отметил Ахмадов.

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По его словам, это создаёт риск невыполнения госзадачи по увеличению числа граждан, которые систематически занимаются спортом, до 70 процентов к 2030 году.

Кроме того, в ходе заседания стало известно, что Минспорт работает над законопроектом о наделении ведомства полномочиями по распределению мест для будущих тренеров в университетах.

С 1 января 2022 года в России начнёт действовать новая государственная программа «Развитие физической культуры и спорта». Согласно документу, главными направлениями развития станет вовлечение населения, в первую очередь детей и молодёжи, к занятию физкультурой и массовым спортом; повышение доступности спортивных объектов, в том числе для людей, живущих на селе, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья.



#спорт


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По материалам: pnp.ru

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