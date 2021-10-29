Сергей Кравцов: «Нужно сформировать систему обучения команд школ»

Состоялось расширенное совещание с представителями пилотных регионов по внедрению должности советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Его провёл Министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Нам нужно понимать, как будет развиваться эта инициатива в будущем: как выстроить методическую помощь начинающим советникам от более опытных коллег, какими техническими средствами должен быть обеспечен советник. Нужно сформировать систему обучения команд школ, в которых введена ставка советника», – сказал Сергей Кравцов.

Директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус рассказал о программе развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России». Уникальность данной программы заключается в командной работе целого класса младших школьников, учителей начальных классов, родителей и старшеклассников-наставников.

В эти дни в ВДЦ «Орлёнок» стартовала программа повышения квалификации для учителей начальных классов, которые принимают участие в проекте «Орлята России».

Представители Брянской, Нижегородской областей и других пилотных регионов реализации проекта поделились тем, с какими задачами за это время пришлось столкнуться советникам и как изменилась жизнь в школе с появлением советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В процессе обсуждения советники совместно с руководством школ предложили ряд инициатив по развитию системы воспитательной работы в своих школах и регионах.