Школьники Брянской области занимаются в мобильном «Кванториуме»

В Брянской области мобильный технопарк «Кванториум» прибывает в сельские районы и создает там необходимые условия для освоения новых компетенций ребятами.

Во время занятий в технопарке дети знакомятся с IT/VR-технологиями, аэро- и геотехнологиями. Кроме того, школьники могут научиться конструировать модели и поработать с высокотехнологичным оборудованием. Для них доступны и направления, связанные с квадрокоптерами и съемкой с воздуха, промышленным дизайном и робототехникой.

Программа рассчитана на 72 часа обучения. Работа технопарка включает в себя три сессии в каждом районе. Одна сессия разделена на две недели очного обучения и две недели обучения в формате онлайн. По итогам занятий каждый ученик разрабатывает и защищает собственный проект.

Ребят курируют специалисты как очно, так и дистанционно, уже после отъезда мобильного «Кванториума» из населенного пункта.

Команда педагогов ежегодно организует работу со школьниками 5–11-х классов в шести различных агломерациях Брянской области. В этом учебном году технопарк посетит Стародубский муниципальный округ, Унечский, Трубчевский, Погарский, Выгоничский и Почепский районы.