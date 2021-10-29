СМИ: Вьетнам планирует частично отменить карантин для туристов

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

00:08 Автор: Жанна Звягина

Вьетнам планирует разрешить иностранным туристам въезд в ряд регионов страны без карантина, пишет в четверг местная газета Vietnam News. Речь идет о провинциях Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, городе Дананг и острове Фукуок.

Иностранцев планируется обязать сдавать тест на коронавирус по прибытии. При отрицательном результате они будут освобождены от карантина сроком на неделю. На седьмой день требуется повторное тестирование. После этого им будет разрешено посещение открытых для туристов мест.

В ведомстве отметили, что речь пока идет только о пакетных турах. Предполагается, что в ходе визита в страну туристы не будут покидать места своего назначения и будут воздерживаться от лишних контактов с другими тургруппами.

Всего в рамках данного тестового проекта допускается пребывание на территории республики сроком до трех месяцев.

В России может стать больше товаров из Вьетнама

Помимо отрицательного теста на коронавирус, сделанного не менее, чем за 72 часа до пересечения границы, туристам нужно будет предъявить либо сертификат о вакцинации, признаваемый во Вьетнаме, либо документ о перенесенном заболевании в течение последнего года.

Российский препарат «Спутник V» получил регистрацию Министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта, став одной из первых в числе восьми иностранных вакцин, разрешенных к применению в республике.

С марта 2020 года границы Вьетнама из-за пандемии остаются закрытыми для большинства иностранцев. В августе обязательный карантин для полностью вакцинированных путешественников был сокращен с 14 до семи дней. К июню 2022 года республика намерена открыть страну для въезда всех категорий вакцинированных иностранцев.

#туризм #коронавирус

17