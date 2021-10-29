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США переложили вопрос вооружения Украины на союзников

США переложили вопрос вооружения Украины на союзников
Лора Купер

Помощница министра обороны США Лора Купер заявила, что заниматься вопросами поставки вооружений Украины следует другим союзникам — в первую очередь она призвала их снять ограничения на поставку летальной оборонной помощи.

Выступая на мероприятии Центра стратегических и международных исследований, Купер заметила: Украина должна иметь право покупать средства для собственной защиты, для этого должны быть сняты все препятствия.

"Все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальной оборонной помощи... У нас есть ряд союзников, у которых еще есть эти ограничения, в том числе по продаже", — сказала она.

Ранее в апреле Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие. Киев избавился от него в рамках Будапештского меморандума в 1994 году, взамен лидеры России, Великобритании и США дали стране гарантии безопасности.

Как сообщал Ruposters, на Украине уже остановились 24 энергоблока ТЭС из-за отсутствия топлива. После этого официальный Киев был вынужден отменить запрет на импорт электроэнергии из "страны-агрессора". Также в стране жалуются на отказ России поставлять уголь.

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По материалам: uposters.ru

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