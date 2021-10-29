США переложили вопрос вооружения Украины на союзников

Вадим Карасев

Лора Купер

Помощница министра обороны США Лора Купер заявила, что заниматься вопросами поставки вооружений Украины следует другим союзникам — в первую очередь она призвала их снять ограничения на поставку летальной оборонной помощи.

Выступая на мероприятии Центра стратегических и международных исследований, Купер заметила: Украина должна иметь право покупать средства для собственной защиты, для этого должны быть сняты все препятствия.

"Все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальной оборонной помощи... У нас есть ряд союзников, у которых еще есть эти ограничения, в том числе по продаже", — сказала она.

Ранее в апреле Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие. Киев избавился от него в рамках Будапештского меморандума в 1994 году, взамен лидеры России, Великобритании и США дали стране гарантии безопасности.

Как сообщал Ruposters, на Украине уже остановились 24 энергоблока ТЭС из-за отсутствия топлива. После этого официальный Киев был вынужден отменить запрет на импорт электроэнергии из "страны-агрессора". Также в стране жалуются на отказ России поставлять уголь.