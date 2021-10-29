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"Стараюсь знакомиться со своим телом": Глюкоза снялась с голой грудью

"Стараюсь знакомиться со своим телом": Глюкоза снялась с голой грудью

35-летняя Глюкоза опубликовала в инстаграме очередную откровенную фотосессию. Звезда снялась с голой грудью.

Певица Глюкоза выложила на своей странице пикантные фото. На снимках звезда позирует в черном плаще, накинутом на голое тело.

"Что для меня сексуальность? На самом деле, это состояние души! Если я чувствую себя сексуальной, я чувствую себя здоровой. ⁣⁣Это никогда не зависит от моего внешнего вида. Я могу быть дома в тапочках и с пучком и ощущать внутри себя эту энергию, а мир отвечает мне взаимностью.⁣⁣ А могу быть в максимально открытом платье на мероприятии и чувствовать себя гадким утёнком.⁣", - написала звезда.⠀


⁣⁣Как считает Наталья Ионова, весь дополнительный тюнинг, которым мы хотим себя "улучшить" — просто внешняя защита, но ощущение сексуальности на самом деле не зависит от оболочки.⁣⁣⠀
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"Как я берегу это чувство в себе?⁣⁣ Ох, это целая работа. Я всегда слежу за своим гормональным фоном. Он должен работать четко и слаженно. А я должна хорошо высыпаться, потому что без сна нет красоты, сил и уверенности в себе.⁣⁣⁣⁣ Не забываю баловать себя. Делаю разные процедуры и массажи, хожу к косметологу и наношу кремы.⁣⁣⁣ Я стараюсь знакомиться со своим телом и любить каждую его клеточку. Даже если я поправилась, похудела или что-то ещё, всегда смотрю на себя с любовью", - заметила артистка.
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По словам звезды, она развивается в разных направлениях и окружает себя верными спутниками, а также не позволяет обесценивать себя и не допускает абьюза.⁣⁣⁣⁣⠀
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"Ну и конечно же, хороший секс. Многие считают, что в современном мире секс слишком переоценён, а я не соглашусь! Он наполняет нас каждый день, даёт уверенность, убирает зажимы, страхи и загоны. А мы рождаемся заново и испытываем невероятные эмоции. Так что, любимые, всю жизнь оставайтесь сексуальными сами для себя, что бы ни происходило!⁣⁣ Любой возраст и ваша оболочка должны только усилить это чувство", - заключила звезда.

Некоторые подписчики обрушились на звезду с критикой за слишком откровенные, на их взгляд, фото. В то же время другие оценили снимки по достоинству.

"Так вот оказывается кто по паркам ходит в чёрном длинном плаще на голое тело", "Да расчехлись уже, не интрегуй", "Вы напоминаете тарзана на первой фотке", "Глюкозу несёт . С годами многие умнеют , а кто то наоборот", "Фото огонь Наташа ты потрясающая", "Шикарная Глюкоза", - пишут пользователи Сети.

Как писал NEWSTES, ранее Глюкозу сравнили с порнозвездой из-за откровенных фото.

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По материалам: uposters.ru

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