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Телеграм: Анастасия Решетова встречается с внуком первого президента Казахстана Нурали Алиевым

Телеграм: Анастасия Решетова встречается с внуком первого президента Казахстана Нурали Алиевым

В сети вычислили нового предполагаемого бойфренда 25-летней Анастасии Решетовой. По информации телеграм-канала "Светские хроники", экс-возлюбленная рэпера Тимати находится в романтических отношениях с 36-летним Нурали Алиевым, крупным казахстанским бизнесменом и старшим внуком первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Нурали Алиев женат.


Анастасия Решетова


Нурали Алиев

По слухам, это именно из-за него Анастасия Решетова некоторое время назад приняла ислам. Примечательно и то, что недавно модель открыла франшизу своего салона красоты Inhype Beauty Zone в Казахстане — и теперь многие подозревают, что Настя сделала это не без содействия своего "влиятельного любовника". По словам очевидцев, пару уже неоднократно видели вместе в Нур-Султане. Намек на новые отношения интернет-пользователи разглядели и на одной из фотографий Решетовой, сделанной в Казахстане: на этом снимке она позирует в саукеле — головном уборе, который в Казахстане традиционно надевают перед свадьбой.



Новый предполагаемый возлюбленный Решетовой окончил экономический факультет Казахского национального педагогического университета им. Абая, а потом обучался ведению бизнеса в университетах США и Канады. Раньше он возглавлял телеканал Hit TV и был председателем совета директоров АО "Нурбанк". На данный момент Нурали является владельцем инвестиционного холдинга ТОО Capital Holding, акционером АО "Транстелеком" и венчурного фонда Nd Capital. Алиев входит в рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes, а его состояние оценивается в 195 миллионов долларов. Бизнесмен женат и в браке воспитывает четверых детей.


Нурали Алиев и князь Монако Альбер II


Крис Такер и Нурали Алиев

Напомним, что ранее в прессе уже появлялись слухи о влиятельном возлюбленном Анастасии Решетовой. Тогда роман ей приписывали с бизнесменом из Саудовской Аравии и экс-бойфрендом певицы Рианны Хассаном Джамилем. В то время считали, что веру Решетова сменила как раз ради наследника многомиллиардной империи. Недавно в сети также ходили слухи о романе Анастасии с чеченским бизнесменом Батыром Агаевым, который женат и воспитывает в браке двоих сыновей.

Сама Решетова по-прежнему хранит молчание. Ее предыдущие отношения с рэпером Тимати, от которого она родила сына, были публичными. После расставания с ним Анастасия приняла решение не посвящать поклонников и журналистов в подробности своей личной жизни.

Первым новостью со Spletnik поделился блогер Zenitsu98.





Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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