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Twitter заблокировал аккаунты нескольких американских конгрессменов за пост в поддержку женщин

Twitter заблокировал аккаунты нескольких американских конгрессменов за пост в поддержку женщин

Twitter заблокировал аккаунты нескольких американских конгрессменов за пост в поддержку женщин. По мнению политиков, присвоение высшего генеральского звания трансгендерному помощнику министра здравоохранения США Рэйчел Левин помешает продвижению равных прав для женского пола.

Администрация Белого дома присвоила женщине-трансгендеру Рейчел Левин звание четырехзвездного адмирала — это первый случай за всю историю государства. Многие американцы возмутились таким решением, а конгрессмены от Индианы и Джорджии написали в Twitter, что звание "первой в истории женщины в чем-либо" не должно распространяться на людей, сменивших пол.

Однако модераторы соцсети посчитали такое сообщение оскорбительным. Аккаунты политических деятелей были заблокированы за "ненавистническое поведение".

"Я просто констатировал факты. Пусть технологические гиганты со мной не согласны, но нечего меня "отменять". Если они заставят замолчать меня, они и вас заставят. Мы не допустим, чтобы технологические гиганты заткнули рот правде", — цитирует слова сенатора от Индианы Джима Бэнкса издание ABC7 Chicago.

Ранее Ruposters писал, что хакеры атаковали социальную сеть Truth Social, запущенную бывшим президентом США Дональдом Трампом. 

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По материалам: uposters.ru

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