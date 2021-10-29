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Учеба как терапия

Учеба как терапия

По данным Минздрава России, в год в стационары попадают 6 млн детей, 200–250 тысяч из них проводят в больницах длительное время. Чтобы маленькие пациенты получали образование, необходима госпитальная школа. И учителя-тьюторы, которые умеют разрабатывать индивидуальные образовательные программы с учетом особенностей учеников и состояния их здоровья. Таких специалистов готовит Институт непрерывного образования Московского городского педагогического университета.

Больничные педагоги: кто это?

Чаще всего дети, которые нуждаются в длительном лечении и высокотехнологичной помощи, находятся в стационарах крупных медицинских центров: НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, РДКБ, Морозовская ДГКБ, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Помимо психологической и реабилитационной помощи, в больницах дети продолжают получать образование в рамках программы госпитальных школ.
 
Сами по себе госпитальные школы – понятие не новое. После войны появилось много детей, больных туберкулезом. В туберкулезных больницах впервые и возникло подобие школ как средового пространства. Но понимание важности учебного процесса для маленьких пациентов как терапии, как важной составляющей их больничной жизни появилось гораздо позже.
 
Госпитальные школы находятся в системе государственного образования, но классическая гонка за оценками для них неактуальна. В современной больничной системе координат важно уметь заинтересовать ребенка, наполнить его жизнь событиями, помочь нащупать точку опоры. Тьютор помогает ребенку не отстать от учебы и создает условия для активной жизни во всем ее многообразии.
 
Современный педагог в белом халате, помимо желания работать в больнице, должен обладать дополнительными профессиональными качествами: высокой эмпатией, умением понять ребенка, оценить его эмоциональное, психологическое и когнитивное состояние, создать мотивацию и правильную атмосферу.
 
Госпитальный педагог – больше чем педагог. Это психолог, друг и наставник. Он знает, чем болен ребенок, как протекает его болезнь, какое назначено лечение, постоянно общается с родителями и врачами. Ему важно понимать психологические особенности ученика и то, как терапия, которую получает ребенок, влияет на эмоции, память, интеллект и внимание. Некоторые препараты, например, вызывают сонливость и головокружение – в этом случае лучше отложить занятия, которые требуют высокой концентрации.
 
В помощь взрослым, решившим попробовать себя в пространстве академической реабилитации и стать учителем в белом халате, Институт непрерывного образования Московского городского педагогического университета под руководством Марины Шалашовой более шести лет разрабатывает программы профессиональной переподготовки. Они помогают педагогам и родителям тяжелобольных детей получить квалификацию тьютора и стать госпитальными педагогами.


Из родителей в тьюторы

Программы МГПУ разработаны на основании опроса самых близких для маленьких пациентов людей, подавляющему большинству которых (98%) не хватает знаний психологических особенностей тяжело болеющих детей. 53% из них не знает, как помочь ребенку во время стресса, 35% желают избавиться от чувства вины, а 30% хотят научиться помогать ребенку справляться со страхом. То есть мамы, получив новую профессию и диплом тьютора, могут устроиться на работу в школу, сопровождать своего ребенка, составлять его образовательный маршрут.
 
«Обучение позволяет родителям изменить профессиональную траекторию и получить новую квалификацию», – подтвердила профессор кафедры педагогических технологий непрерывного образования МГПУ, руководитель программ тьюторского сопровождения Ольга Иванова.
 
Обучение длится полгода в смешанном очно-заочном формате. Это позволяет родителям не оставлять детей надолго, хотя офлайн-занятия становятся глотком свежего воздуха для мам и пап. Они отвлекаются от ежедневных забот и в то же время получают дополнительное образование по специальности тьютора.
 
Видеотека лекций, накопленная за годы работы, дает возможность использовать нестандартные методики обучения, скажем технологию «перевернутый класс»: студенты смотрят учебные видео, а на занятиях разбирают непонятные места.
 
Программа состоит из базового (обязательного) модуля, включающего знания из педагогики и психологии, и инвариантных модулей, которые родители выбирают самостоятельно, основываясь на своих потребностях. Будущие тьюторы изучают психологию и педагогику, учатся создавать комфортную и развивающую среду для обучения. Есть отдельные модули по социализации детей и успешному возвращению в школу после длительного пребывания в больнице. Модули с правовым аспектом объясняют родителям, какие права у них есть, на какую помощь они могут рассчитывать и как ее добиться. 
 
Стоит отметить, что дипломы по программе «Тьюторское сопровождение социализации детей, находящихся на длительном лечении, с привлечением социокультурных ресурсов городской среды» уже получили 920 госпитальных педагогов и родителей из 26 регионов России.

Спорт – это жизнь

Госпитальная школа наполнена событиями, которые есть в повседневной жизни каждого ребенка: традиционными праздниками, проектной деятельностью и, конечно, занятиями физкультурой. В больничной обстановке они приобретают особенное значение. Дети – они всегда дети: хотят двигаться, играть и веселиться. Перед учителем физкультуры стоит непростая задача – придумать интересные и полезные занятия с учетом индивидуальных особенностей учеников. 
 
Эксперты Института естествознания и спортивных технологий МГПУ вместе с руководителем программы «Физическая реабилитация» доктором биологических наук Анной Налобиной и главой проекта «УчимЗнаем» Сергеем Шариковым разработали уроки физкультуры для детей, находящихся на длительном лечении.  Физкультурные активности уже в этом году появятся в центре им. Дмитрия Рогачева: занятия по ритмике, гольфу, итальянской игре «бочче» будут проводить студенты МГПУ. Эксперты отмечают: такие уроки – прекрасная терапия, даже в сложных ситуациях они помогают ребенку поддерживать интерес к жизни.
 
«Студенты пока учатся, но в конце декабря они начнут проводить в больнице уроки физкультуры и спортивные праздники. Если занятия будут проходить дистанционно, это еще один вызов, который должны решить наши выпускники», – поделилась Анна Налобина.

# Общество
По материалам: edu.ru

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