В центре «IT-Куб. Тамбов» реализуется образовательный семейный проект

В Центре цифрового образования детей «IT-Куб. Тамбов» проходит новый региональный образовательного проект «IT-семья». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Тамбовской области.

«Бабушки и дедушки совместно с внуками-подростками каждую субботу приходят в «IT-Куб. Тамбов» или подключаются к занятиям онлайн. Проект направлен на командное обучение интернет-грамотности людей старшего возраста вместе с их внуками. Бабушек обучают основам цифровой грамотности, учат пользоваться самыми нужными в обычной жизни программами и приложениями, а внуки им в этом помогают», – уточняется в информационном релизе.



Программа обучения предусматривает лекции и практические занятия.

В конце обучения все группы пройдут тестирование.



30 октября в онлайн-режиме на очередном занятии обучающиеся будут устанавливать на смартфоны различные мессенджеры.