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В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2021»

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2021»

22 октября в Московском государственном психолого-педагогическом университете состоялось торжественное награждение победителей и финалистов Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2021», организованного Министерством просвещения Российской Федерации. В федеральном этапе конкурса приняли участие образовательные организации (детские сады и школы) из 63 регионов России.

Финалисты прошли отбор по 19 критериям инклюзивности образовательной среды и презентовали работу своих образовательных организаций.

Лучшей инклюзивной школой стала средняя школа «Комплекс Покровский» (г. Красноярск), второе место заняла школа № 96 «Эврика-Развитие» имени Нагибина М.В. (г. Ростов-на-Дону), третье – школа № 23 (г. Екатеринбург).

В номинации «Лучший инклюзивный детский сад» лучшим признан детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург), второе место занял детский сад № 50 городского округа Красногорск (Московская область), третье – структурное подразделение «Детский сад «Семицветик» образовательного центра «Южный город» (Самарская область).

18 образовательных организаций получили специальные призы в дополнительных номинациях.

# Общество
По материалам: edu.ru

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