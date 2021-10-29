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В Подмосковье назвали долю невакцинированных от COVID-19 среди попавших в больницу

В Подмосковье назвали долю невакцинированных от COVID-19 среди попавших в больницу

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


09:34  Автор: Иван Рощепий



Среди госпитализированных с коронавирусом в Московской области 80 процентов — пациенты, не сделавшие прививку. Об этом в эфире телеканала «360» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы проанализировали сегодня и в очередной раз видим, что на койках восемь из 10 человек не вакцинированы», — сказал глава региона.

Он отметил, что «люди старше 50 лет очень серьёзно болеют»: представители этой возрастной категории без прививки в основном находятся в тяжёлом состоянии.

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«Да, молодые тоже болеют, в более легкой форме переносят те, кто имеет малые антитела. Вы тысячу раз это слышали, я лишь могу подтвердить это в эфире», — добавил губернатор.

На сегодняшний день в России зарегистрировано пять вакцин от COVID-19. Это «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак». Кроме того, Минздрав одобрил проведение первого и второго этапов клинических испытаний прививки «Бетувакс-КоВ-2».



#вакцинация #здоровье


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По материалам: pnp.ru

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